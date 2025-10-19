Alex Wong/Getty Images Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump y Petro han protagonizado varios momentos de tensión.

Escalada de tensión entre Estados Unidos y Colombia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que suspendería este domingo "subsidios y pagos" a Colombia y advirtió al gobierno de Gustavo Petro de que, si no ponía fin a lo que considera "campos de exterminio" causados por la producción de drogas, "EE.UU. los cerraría por él", y "no de forma amable".

"(Petro) es un líder de drogas ilegales motivando fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo Colombia. Se ha convertido en el principal negocio de Colombia, de largo, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala desde EE.UU. que no son más que una estafa a largo plazo", escribió Trump en Truth Social.

La advertencia llega después de que Petro acusara este sábado en X a Washington de violar la soberanía de Bogotá y matar presuntamente a un pescador colombiano en medio de la campaña militar estadounidense contra narcotraficantes en aguas del Caribe el pasado 16 de septiembre.

Este mismo sábado, Washington anunció la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano a sus países, "dos terroristas" sobrevivientes de otro ataque estadounidense contra embarcaciones próximas a costas sudamericanas producido esta semana.

EE.UU. dice que sus operaciones han supuesto un golpe decisivo contra el narcotráfico, pero no ha aportado evidencias de que los al menos 27 muertos en los ataques sean narcotraficantes.

El choque entre Bogotá y Washington es el más reciente dentro de un largo historial de fricciones originado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, ideológicamente opuesto a Petro.

El pasado mes de septiembre, el gobierno de EE.UU. retiró a Colombia la certificación de su lucha contra el narcotráfico, abriendo la puerta a la suspensión de millones de dólares en ayuda militar al país sudamericano.

Noticia en desarrollo. Más información en breve

