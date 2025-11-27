Reuters Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, recibieron disparos a quemarropa, según la investigación de las autoridades.

Dos miembros de la Guardia Nacional de EE.UU. fueron baleados el miércoles en Washington D.C., a menos de dos cuadras de la Casa Blanca, y permanecen en "condición crítica" en el hospital.

El atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un refugiado originario de Afganistán que también resultó gravemente herido en el intercambio de disparos, según informaron las autoridades este jueves.

El tiroteo ocurrió poco después de las 14:00 (19:00 GMT) del miércoles, cuando los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos originarios de Virginia Occidental, recibieron disparos a quemarropa en el centro de Washington D.C.

Los soldados estaban realizando un patrullaje cerca de Farragut Square, una zona muy concurrida a la hora del almuerzo.

El subjefe de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll, informó que el sospechoso "dobló la esquina" y "comenzó a disparar inmediatamente".

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D. C., dijo que se trató de un ataque selectivo.

La ubicación del tiroteo, a pocas cuadras de la Casa Blanca, hizo que varios agentes de las fuerzas de seguridad federales acudieran rápidamente al lugar para atender a las dos víctimas y detener al atacante.

Los guardias, identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24. fueron trasladados al hospital y siguen en estado crítico, según la actualización de las autoridades de este jueves.

El presidente Donald Trump se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para la festividad de Acción de Gracias, por lo que no estaba en la Casa Blanca en el momento del incidente.

En un video difundido unas horas después del ataque, Trump describió lo ocurrido como un "acto de terrorismo" y "un crimen contra la humanidad".

Calificó a Lakanwal de "animal" que disparó a los guardias "a quemarropa en un ataque monstruoso, al estilo de una emboscada, a pocos pasos de la Casa Blanca". Aseguró que desplegaría 500 guardias nacionales adicionales.

Actualmente hay cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad, una fuerza de reserva que puede ser activada para servir como tropas militares, pero que tienen poderes limitados, ya que no pueden suplir a la policía ni realizar detenciones.

Trump desplegó tropas en agosto para hacer frente a lo que calificó de delincuencia "fuera de control" en la capital del país.

Getty Images El ataque ocurrió en una transitada intersección de Washington D.C., a solo unas cuadras de la Casa Blanca.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas han sido identificadas como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, según la fiscal federal Jeanine Pirro. "Estaban en Washington D. C. para garantizar la seguridad de la ciudad", declaró en una rueda de prensa celebrada el jueves.

La fiscal general Pam Bondi declaró a la cadena Fox News que Beckstrom se había sumado a la Guardia Nacional para trabajar en la capital del país durante el feriado de Acción de Gracias.

"Se ofreció voluntaria, al igual que muchos de esos guardias, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas", dijo.

Tanto Beckstrom como Wolfe siguen en estado crítico tras recibir múltiples disparos. Ambos han sido sometidos a cirugías.

¿Qué se sabe del atacante?

El Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal y lo describió como "un delincuente extranjero procedente de Afganistán".

Tiene 29 años y no está cooperando con las autoridades, según informaron los funcionarios. Se cree que llegó a Estados Unidos en 2021. Residía en el estado de Washington, en la costa oeste del país, con su esposa y sus cinco hijos.

Según las primeras informaciones, el sospechoso llegó al país en el marco de un programa para afganos denominado "Operación Bienvenida a los Aliados" y establecido durante la presidencia de Joe Biden tras la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán.

Reuters Las autoridades presentaron fotografías de los dos guardias atacados y del sospechoso en una rueda de prensa.

Lakanwal tenía una relación en Afganistán con las fuerzas estadounidenses, según declaró el jueves el director del FBI, Kash Patel. El director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que trabajaba con esa agencia de inteligencia.

Solicitó asilo en 2024 y su solicitud fue concedida a principios de este año, según informó un funcionario a la cadena CBS.

A raíz de la conexión del sospechoso con Afganistán, Trump ha dicho que Estados Unidos "debe ahora reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país procedentes de Afganistán bajo el mandato de Biden".

El presidente también suspendió la tramitación de todas las solicitudes de inmigración de afganos.

Durante su detención, el sospechoso recibió cuatro disparos, según informaron fuentes policiales a CBS News.

