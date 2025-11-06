Getty Images Abigail Zwerner, en el centro, fue gravemente herida por uno de sus alumnos de 6 años.

Un jurado decidió que una exmaestra de Virginia, Estados Unidos, a la que un alumno de 6 años le disparó en 2023, debe recibir US$10 millones como indemnización

Abigail Zwerner resultó gravemente herida y requirió múltiples cirugías después de que un niño de la escuela en que trabajaba abriera fuego contra ella. Durante el juicio declaró: "Pensé que había muerto".

Zwerner presentó una demanda de US$40 millones contra la exsubdirectora de la escuela, Ebony Parker, alegando que esta no actuó cuando se le advirtió que el niño podría haber llevado un arma a la escuela ese día.

El jurado, compuesto por tres hombres y cuatro mujeres, falló a su favor el jueves, señalando que la inacción de Parker fue un acto de negligencia grave.

Stephen M. Katz / Getty Abigail Zwerner, en el centro de rojo, fue gravemente herida por uno de sus alumnos de 6 años.

Un disparo

El niño disparó un solo tiro contra Zwerner en enero de 2023 mientras ella daba clase a sus alumnos de primer grado en la Escuela Primaria Richneck en Newport News, Virginia. La bala le atravesó la mano y se alojó en su pecho.

"La expresión en la cara del estudiante es lo que más recuerdo", testificó Zwerner.

El tribunal escuchó que Parker había sido advertida sobre el arma unos 45 minutos antes del incidente.

La demanda argumentaba que Parker cometió "un acto u omisión intencional en el cuidado" de los estudiantes de la escuela primaria que fue "tan grave, desenfrenado y culpable como para mostrar un desprecio imprudente por la vida humana".

También se detalló un incidente en el que la profesora Zwerner supuestamente le dijo a la Parker que el niño mostraba un "humor violento" y había proferido amenazas contra otro menor.

Parker presuntamente "no tuvo respuesta" y se negó a "siquiera mirar" cuando se le presentaron las preocupaciones sobre el niño.

El abogado de Parker argumentó que ella no podía haber sabido lo que sucedería y que Zwerner ha exagerado el alcance de sus lesiones.

Un caso penal seguirá al juicio civil. En él, Parker se enfrenta a ocho cargos relacionados con el delito grave de negligencia infantil, que se castiga con cinco años de prisión.

La madre del estudiante fue condenada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil y cargos federales relacionados con las armas.

El estudiante no fue acusado de ningún delito y, según se informa, hoy está al cuidado de un familiar e inscrito en otra escuela.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más