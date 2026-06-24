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Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Por el momento no se conoce la magnitud de los daños causado por el temblor, que se sintió con fuerza en la capital, Caracas.

Más información en breve.

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