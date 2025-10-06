BBC

Senderistas atrapados por una repentina tormenta de nieve cerca del monte Everest han relatado haber sufrido de hipotermia al tiempo que hacían frente a una implacable nevada, mientras equipos de socorristas continúan evacuando decenas de personas.

Al menos un senderista ha muerto y más de 200 todavía siguen atrapados en las laderas orientales en Tíbet, una zona popular para escaladores y senderistas, según informan los medios estatales chinos.

Las fuertes nevadas comenzaron el viernes por la noche. Cientos de aldeanos lugareños y equipos de rescate se han desplegado para despejar la nieve que bloquea el acceso a la zona, situada a más de 4.900 metros de altura.

Unas 350 personas han sido rescatadas y guiadas a un lugar seguro hasta el pequeño municipio de Qudang. Las autoridades están en contacto con todos los senderistas que siguen atrapados.

El fotógrafo de naturaleza Dong Shuchang se encontraba entre los cientos de turistas que acudieron a la zona durante las vacaciones de la llamada Semana Dorada de China.

Estaba ansioso por capturar la maravilla del Himalaya desde las laderas tibetanas, cuando la tormenta de nieve golpeó apenas unas horas después de que comenzara su caminata el sábado.

"Los relámpagos y las tormentas eléctricas [del sábado] no paraban. La nevada fue tan intensa que apenas pude dormir", declaró Dong.

Su grupo había alcanzado una altitud de 4.600 metros cuando decidieron regresar.

"Nuestras camperas e impermeables no fueron suficientes para la nieve. Estábamos todos empapados", explicó Dong, quien añadió que varias personas de su grupo de 20 mostraban síntomas de hipotermia.

El joven de 27 años había estado en el Himalaya más de diez veces, pero dijo que "nunca había experimentado un clima como este".

El escape Dong del sendero sucedió entre nieve húmeda y caída de granizo.

"Todos avanzábamos despacio. La ruta estaba muy resbaladiza. Me caía constantemente por el hielo".

Su grupo pasó la noche anterior en una habitación de hotel en Qudang, donde dependían de un generador para obtener electricidad.

Cuando salieron del hotel esta mañana, la tormenta de nieve finalmente había amainado.

"Estamos muy aliviados de recibir ayuda y apoyo", dijo.

Chen Geshuang, que formaba parte del grupo de excursionistas de Dong, señaló que la nieve tenía aproximadamente un metro de profundidad cuando el grupo comenzó su retirada el domingo.

"Todos somos senderistas experimentados", expresó Chen. "Pero, aun así, esta tormenta fue extremadamente difícil de afrontar. Fui afortunada de poder salir".

"La nieve de este año fue excepcional", añadió Chen, una entusiasta de las actividades al aire libre de 29 años.

Getty Images La tormenta de nieve golpeó durante la Semana Dorada, una alta temporada de turismo local en China.

Otra mujer le contó a la BBC que su esposo, quien había quedado atrapado por la tormenta, estaba descendiendo lentamente la montaña, pero la gruesa capa de nieve está complicando su rescate.

"Hasta para los socorristas no es fácil, necesitan despejar la nieve para abrir camino", dijo la mujer, que no quiso ser identificada.

"Espero que mi esposo alcance [el equipo de socorristas] a salvo".

Su esposo le había dicho que escasamente había podido dormir en su carpa por miedo a quedar enterrado en la nieve, añadió la mujer.

Otro senderista, Eric Wen, informó a la agencia Reuters que tres personas de su grupo sufrieron de hipotermia a pesar de estar adecuadamente vestidas.

A duras penas durmieron porque nevaba tan intensamente que su grupo tenía que despejar la nieve cada 10 minutos.

"De otra manera nuestras carpas se hubieran desplomado".

Dong Shuchang Dong logró escapar por un sendero lleno de nieve mojada y caída de granizo.

La Semana Dorada

China se encuentra en medio de las celebraciones de un día festivo nacional conocido como la Semana Dorada, una alta temporada de turismo local.

Octubre suele ofrecer cielos despejados y temperaturas agradables, convirtiéndolo en uno de los meses preferidos para hacer senderismo en la región del monte Everest.

Muchos senderistas se han dirigido al valle Karma, una ruta menos conocida pero más pintoresca que conduce a la base de Everest y que también ofrece un panorama de la cima más alta del mundo.

Aunque algunas personas intentan alcanzar la cima cada año, es considerada una escalada increíblemente peligrosa.

En los últimos años, el monte Everest se ha visto afectado por la masificación, el impacto ambiental y una serie de intentos de escalada que terminaron en accidentes fatales.

Actualmente, la región enfrenta condiciones meteorológicas extremas.

El vecino Nepal se ha visto azotado por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que han causado la muerte de al menos 47 personas, bloqueando carreteras y arrasando puentes.

Al otro lado de China, el tifón Matmo tocó tierra en la costa oriental del país, forzando la evacuación de unas 150.000 personas.

