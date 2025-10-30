Getty Images EE.UU. acogió a decenas de afrikáners como refugiados en mayo.

El gobierno del presidente Donald Trump limitará a 7.500 el número de refugiados que Estados Unidos admite cada año y dará prioridad a los sudafricanos blancos.

La medida, anunciada el jueves en un comunicado, se aplicará desde el próximo año fiscal y supone una drástica reducción del 94% respecto al límite anterior de 125.000 marcado por el expresidente Joe Biden.

El comunicado indica que la reducción del cupo está "justificada por motivos humanitarios o por razones de interés nacional", sin detallar motivos específicos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (Usrap) para, según su criterio, permitir a las autoridades estadounidenses priorizar la seguridad nacional y la seguridad pública.

El comunicado, publicado en el sitio web del Registro Federal, señala que las 7.500 admisiones se destinarán "principalmente" a sudafricanos afrikáners y a "otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen".

El pasado mayo Trump criticó en el Despacho Oval de la Casa Blanca al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y afirmó que los granjeros blancos de ese país estaban siendo asesinados y perseguidos.

La tensa reunión tuvo lugar pocos días después de que Estados Unidos concediera asilo a 60 afrikáners.

Para justificar la suspensión del Usrap en su primer día de gobierno, el presidente argumentó que EE.UU. es incapaz de integrar a un gran número de migrantes, y en particular refugiados, en sus comunidades de una manera que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses y proteja su seguridad.

La política estadounidense de aceptar a sudafricanos blancos ha provocado acusaciones de trato injusto por parte de organizaciones de defensa de los refugiados.

Algunos sostienen que Estados Unidos hoy está prácticamente cerrado a otros grupos perseguidos o personas que enfrentan riesgos en sus países de origen, e incluso a antiguos aliados que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en Afganistán o Medio Oriente.

"Esta decisión no solo reduce el límite de admisión de refugiados. También menoscaba nuestra autoridad moral", declaró el jueves Krish O’Mara Vignarajah, directora ejecutiva y presidenta de Global Refuge.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'czxkwk81grqo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.czxkwk81grqo.page','title': 'Trump reduce un 94% las admisiones de refugiados a 7.500 anuales y prioriza a los sudafricanos blancos','author': 'Bernd Debusmann Jr. – Corresponsal de BBC News en la Casa Blanca','published': '2025-10-30T18:12:23.399Z','updated': '2025-10-30T18:12:23.399Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más