Reuters Los ataques dejaron nueve muertos, según la protección civil de Gaza, controlada por Hamás.

El alto el fuego recientemente alcanzado en Gaza se tambalea después de que el ejército israelí renuadara sus ataques en el territorio el pasado martes.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que hubo 104 muertos, entre ellos 46 niños, y decenas de heridos en una oleada de ataques israelíes en Ciudad de Gaza, Jan Yunis y las cercanías de az Zawaida.

El martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a su ejército reanudar "potentes" ataques en la Franja de inmediato y acusó a la milicia islamista Hamás de violar el alto el fuego acordado hace pocas semanas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El anuncio de la oficina del primer ministro llegó después de que el gobierno israelí informara que un ataúd entregado por Hamás el lunes no contenía el cadáver de ninguno de los rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que dieron inicio a la guerra.

Israel también sostiene que Hamás atacó a soldados israelíes desplegados en Gaza y su ministro de Defensa, Israel Katz, prometió que "pagará un alto precio" por ello.

Hamás respondió que Israel está "fabricando falsos pretextos como preparación para dar nuevos pasos agresivos" en Gaza y aseguró que mantiene su compromiso con el acuerdo de alto el fuego.

El grupo armado acusa a Israel de obstruir los esfuerzos para recuperar los cadáveres que han dejado meses de guerra en la Franja y llamó a los mediadores a permitir que los organismos internacionales puedan realizar sus "tareas humanitarias al margen de cálculos políticos y agresivos".

La nueva escalada se produce después de que Israel acusara a Hamás de una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego suscrito hace unas semanas con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contemplaba la entrega de los rehenes vivos y muertos en poder de Hamás y un cese de los ataques del ejército israelí en Gaza.

El gobierno israelí dijo el miércoles que el alto el fuego volvía a estar vigente.

Un frágil alto el fuego

La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza empezó a aplicarse hace apenas tres semanas y debía llevar a la liberación de los rehenes vivos y la entrega a Israel de los restos de los muertos, a cambio de la retirada de las tropas israelíes de extensas zonas de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Se trataba de la primera parte del plan de paz para Gaza de Trump, que contiene 20 puntos. Su puesta en marcha debía llevar al aumento de la ayuda humanitaria que reciben los palestinos de Gaza, castigados por dos años de guerra.

El acuerdo fue celebrado por el presidente Trump como un logro "histórico" que llevaría la "paz a Medio Oriente" y se presentó internacionalmente en una ceremonia en El Cairo a la que asistieron algunos de los principales líderes internacionales.

Pero ahora todo eso parece en entredicho.

En la primera reacción de Estados Unidos a la jornada de violencia del martes, su vicepresidente, JD Vance, afirmó que "el alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas aquí y allá".

"Sabemos que Hamás o alguien en Gaza atacó a un soldado israelí. Esperamos que los israelíes respondan, pero creo que a pesar de eso la paz del presidente se va a mantener", dijo Vance.

Turquía, uno de los países que actuó como mediador en el alto el fuego, acusó a Israel de "violarlo abiertamente". Su Ministerio de Asuntos Exteriores reclamó a Israel que respete el cese de los combates acordado.

Hassan Jedi / Getty Los civiles de Gaza, de nuevo ante la amenaza de un recrudecimiento de la violencia entre Israel y Hamás.

El alto el fuego no se ha estabilizado en las pocas semanas que ha estado en vigor.

Fuerzas israelíes han atacado objetivos en Gaza y Hamás no ha entregado los cadáveres de los rehenes; alega dificultades para localizarlos.

Ya hace unos meses, un alto el fuego anterior se derrumbó después de una ola de ataques israelíes en respuesta a lo que Netanyahu describió como ""repetida negativa a liberar" a los rehenes.

Abdelrahman Rashad / Getty El acuerdo de alto el fuego contemplaba el aumento de la ayuda a la castigada población de Gaza.

Ataques "intensos"

Esta vez Israel avisó que realizaría "intensos ataques" contra Hamás, a quien culpa de violar repetidamente el alto el fuego del plan de Trump, según Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC.

El gobierno israelí acusa a Hamás de disparar contra sus fuerzas en Gaza y de lo que califica como "un plan de engaño deliberado".

En la noche del lunes Hamás entregó lo que dijo que eran los restos de otro rehén israelí, pero las autoridades israelíes afirman que el examen de los forenses muestra que se trata en realidad de los de un cadáver recuperado en Gaza hace dos años.

Imágenes captadas por drones militares israelíes parecen mostrar cómo se extrae un cadáver de un edificio en Gaza, que luego está enterrado a poca profundidad en una fosa. Israel asegura que Hamás simuló después una excavación falsa para recuperarlo.

Hamás acusa a Israel de impedir las excavaciones necesarias para recuperar los restos de los rehenes.

Miedo en Gaza

La tensión y el miedo se extendieron por Gaza tras conocerse la orden del primer ministro israelí.

Varios testigos en Ciudad de Gaza y Jan Yunis contaron que la gente regresó a casa a toda prisa al oír la noticia.

"Las calles se vaciaron en cuanto oyeron las amenazas israelíes", le dijo a la BBC Alaa Saleh, una profesora que ahora trabaja como taxista.

"Todo el mundo quería llegar a su casa o carpa antes de que llegaran los aviones", contó.

La mayoría de las tiendas cerraron antes del anochecer y las calles, habitualmente repletas, estaban desiertas. Varios residentes dijeron que vieron a los milicianos de Hamás que vigilaban en controles de carretera retirarse antes de que se pusiera el sol.

*Con información de Frank Gardner y Rushdi Abualouf.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cgkzrg5l15yo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cgkzrg5l15yo.page','title': 'La nueva ola de ataques israelíes sobre Gaza deja más de un centenar de muertos, entre ellos 46 niños, según el Ministerio de Salud de la Franja','author': 'Guillermo D. Olmo * – BBC News Mundo','published': '2025-10-28T17:14:09.921Z','updated': '2025-10-30T15:15:44.121Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más