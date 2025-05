07/05/2025 · 09:44 AM

En una entrevista exclusiva, la primera desde que dejó la Casa Blanca, el expresidente de Estados Unidos Joe Biden le aseguró a la BBC que Trump presiona a Ucrania para que ceda territorio como una manera de apaciguar a Rusia.

Durante la conversación, que ocurrió en Delaware el lunes, Biden afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, considera que Ucrania es parte de su país, y que cualquiera que piense que va a dejar de hacerlo si se entrega algún territorio como parte de un acuerdo de paz "es simplemente estúpido".

Biden habló justo cuando se cumplió el 80 aniversario del Día de la Victoria, que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que le preocupaba que las relaciones entre Estados Unidos y Europa se estén rompiendo bajo la presidencia de Donald Trump, lo que "cambiaría la historia moderna del mundo".

En la amplia entrevista con el programa Today de Radio 4 de la BBC, Biden habló sobre su propio historial en Ucrania, así como sobre su decisión de poner fin a su candidatura a la reelección en 2024 cuando ya estaba muy avanzada la campaña, después de que sus titubeos en el debate presidencial avivaran las dudas sobre su estado físico y sumieran al Partido Demócrata en una crisis.

Biden abandonó su candidatura cuando quedaban menos de cuatro meses para las elecciones de noviembre. A la pregunta de si debería haberlo hecho antes y dejar así más tiempo para elegir a un sustituto, respondió: "No creo que hubiera importado. Nos fuimos en un momento en el que teníamos una buena candidata".

"Las cosas iban tan deprisa que resultaba difícil alejarse. Y fue una decisión difícil", señaló. "Creo que fue la decisión correcta. Creo que… la verdad es que fue una decisión difícil".

Cuando se le preguntó por el trato de la actual Administración a los aliados de EE.UU., el expresidente condenó los llamamientos de Trump para que EE.UU. recupere el Canal de Panamá, adquiera Groenlandia y convierta a Canadá en el Estado número 51.

"¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué presidente habla así? Nosotros no somos así", afirmó. "Estamos por la libertad, la democracia, la oportunidad, no por la confiscación".

Ucrania en la encucijada

Sobre Ucrania, a Biden también se le cuestionó si dio suficiente apoyo a Kyiv para asegurarse de que podían ganar la guerra en lugar de limitarse a resistir la invasión a gran escala de Rusia. Durante tres años de enfrentamientos, la Casa Blanca de Biden cambió su postura sobre el uso que podía hacer Ucrania de las armas que le suministraba EE.UU. aunque, con el tiempo, acabó levantando algunas restricciones.

"Les dimos todo lo que necesitaban para garantizar su independencia, y estábamos preparados para responder, de forma más agresiva, si Putin volvía a actuar", afirmó.

Biden también habló sobre los comentarios de miembros de la administración Trump que sugieren que Kyiv debería ceder parte del territorio para garantizar un acuerdo de paz que ponga fin a los combates.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, expuso recientemente la visión de EE.UU. para un plan de paz en Ucrania que "congelaría las líneas territoriales… cerca de donde están hoy".

En opinión de Vance, tanto Ucrania como Rusia "van a tener que ceder parte del territorio que poseen actualmente". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se ha hecho eco de ese mensaje, afirmando que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es "poco realista".

"Es el apaciguamiento moderno", sentenció Biden en la entrevista este lunes, una referencia a la política del exprimer ministro británico Neville Chamberlain. A finales de la década de 1930, Chamberlain trató de apaciguar las demandas de Adolf Hitler en un intento fallido de evitar una catastrófica guerra total en Europa.

También expresó su preocupación por el hecho de que "Europa vaya a perder la confianza en la seguridad de Estados Unidos y en su liderazgo".

Los líderes del continente, añadió, se preguntan: "¿qué hago ahora? ¿Puedo confiar en Estados Unidos? ¿Van a estar ahí?".

BBC Joe Biden y Nick Robinson en un momento de la entrevista.

Trump ha dicho que prevé que Rusia se quede con la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014, y el mes pasado acusó al líder ucraniano Volodymyr Zelensky de perjudicar las negociaciones de paz cuando Zelensky rechazó la sugerencia.

Según diversas informaciones, las recientes propuestas estadounidenses para un acuerdo de tregua no solo incluyen el reconocimiento formal por parte de Estados Unidos de Crimea como parte de Rusia, sino también el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos del control ruso de otras zonas ocupadas de Ucrania. La Casa Blanca no ha confirmado públicamente los detalles.

"No tengo favoritos. No quiero tener favoritos. Quiero que se haga un trato", afirmó Trump el mes pasado al ser preguntado por el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea.

"Sí, por supuesto, (los ucranianos) están enfadados por haber sido invadidos", reconoció el vicepresidente Vance a Fox News la semana pasada. "Pero, ¿vamos a seguir perdiendo miles y miles de soldados por unos pocos kilómetros de territorio de esta o de aquella manera?".

La presión para que ceda terreno no sólo procede de Washington, ya que el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, declaró el mes pasado a la BBC que Ucrania podría tener que ceder territorio temporalmente.

"Un matón"

En referencia a Putin, Biden afirmó que no entendía "cómo puede pensar la gente que, si permitimos que un dictador, un matón, decida que va a tomar porciones importantes de territorio que no son suyas, eso va a contentarle. No acabo de entenderlo".

También dijo que temía que algunos países de la OTAN que limitan con Rusia "acaben diciendo que tenemos que llegar a un acuerdo" con Putin si Ucrania finalmente cede territorio.

Trump se ha resistido durante mucho tiempo a continuar con el mismo nivel de apoyo militar que Biden dio a Ucrania, con el argumento de que su objetivo final es poner fin al derramamiento de sangre. Anteriormente ha dicho que Zelensky jugaba con Biden y que "lo tocaba como un violín".

Las tensiones entre la Casa Blanca y el líder ucraniano estallaron a la luz pública en febrero, cuando Trump y Vance reprendieron a Zelensky y le exigieron que mostrara más gratitud por los años de apoyo estadounidense durante una extraordinaria reunión televisada en el Despacho Oval.

"La forma en que tuvo lugar me pareció indigna de Estados Unidos", dijo Biden sobre la reunión.

Getty Images

Trump y sus altos funcionarios han criticado en repetidas ocasiones a los países europeos por no gastar lo suficiente en su propia defensa y depender demasiado del apoyo estadounidense.

Estados Unidos es, con diferencia, el mayor donante individual a Ucrania, pero los países europeos juntos han gastado más dinero, según el Instituto Kiel, un think tank con sede en Alemania que hace un seguimiento del apoyo a Kyiv.

"No entiendo cómo no comprenden que las alianzas hacen la fuerza", dijo Biden sobre la administración Trump. "Hay beneficios… Nos ahorra dinero en general".

"Que la historia lo juzgue"

Cuando se le preguntó sobre los primeros 100 días del presidente Trump en el cargo, en los que ha llevado a cabo un torbellino de acciones ejecutivas, así como recortes radicales en el tamaño y el gasto del gobierno federal, Biden destacó su propio legado y trató de trazar un marcado contraste entre cuando dejó el cargo y ahora.

"Nuestra economía crecía. Nos movíamos en una dirección en la que el mercado de valores estaba muy alto. Estábamos en una situación en la que expandíamos nuestra influencia en todo el mundo de forma positiva, aumentando el comercio", afirmó sobre el estado del país cuando dejó la Casa Blanca en enero.

Trump, por su parte, asegura que está impulsando una necesaria revisión de la relación del mundo con Estados Unidos, reequilibrando el comercio, controlando la inmigración ilegal y haciendo más eficiente el gobierno. La semana pasada celebró el hito de los 100 días con un discurso triunfal. ¿Qué opina Biden del inicio de Trump 2.0?

"Dejaré que la historia lo juzgue", dijo. "No veo nada que haya sido triunfal".

Con reportería adicional de Kirsty MacKenzie y Gareth Evans.

