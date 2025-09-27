Getty Images

El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de tropas estadounidenses en Portland, Oregón, autorizando el uso de la "fuerza total" si fuera necesario.

"Estoy ordenando al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que provea todas las tropas necesarias para proteger al Portland devastado por la guerra y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

"También autorizo el uso de la Fuerza Total, si es necesario", agregó.

El anuncio de este sábado marca una mayor expansión en el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses, en el marco de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra los inmigrantes ilegales.

Los legisladores demócratas de Portland ya se habían opuesto anteriormente a los planes de Trump de desplegar tropas.

"No he pedido -y no necesito- intervención federal", dijo a principios de este mes el alcalde de Portland, Keith Wilson.

La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland ha sido blanco de manifestantes, lo que a veces ha derivado en enfrentamientos violentos en los que algunos agentes federales resultaron heridos.

Getty Images Las manifestaciones también se han reportado en otras zonas como Broadview, Illinois.

En su publicación, sin embargo, Trump no especifica si planea activar a la Guardia Nacional o a las fuerzas armadas regulares de EE.UU.

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Guerra para obtener más detalles.

Trump ya había insinuado una operación en Portland el jueves.

"Vamos a salir ahí y vamos a hacer un número bastante grande con esa gente en Portland", dijo a los periodistas en el Despacho Oval, describiendo a los objetivos como "agitadores profesionales y anarquistas".

A principios de septiembre describió Portland como "vivir en el infierno", y ya había dicho que estaba considerando enviar tropas federales.

A comienzos de esta semana, Trump también firmó una orden que designa formalmente a Antifa como una organización terrorista doméstica.

Los legisladores demócratas de Oregón han denunciado las declaraciones de Trump, así como las supuestas conductas de los agentes de ICE en el estado.

"ICE ha dicho que están apuntando a personas para arresto y detención que han cometido delitos. Eso fue lo que nos dijeron. Pero no es lo que estamos viendo", declaró el viernes la congresista demócrata Suzanne Bonamici a los periodistas.

BBC

