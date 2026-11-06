EPA/Shutterstock

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Stephen Miller, considerado el arquitecto de su agresiva política migratoria, reemplazará a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que Wiles hizo un trabajo "sobresaliente" y que pasará a formar parte de la "Operación política de Trump".

La noticia llega después de que los republicanos sufrieran una serie de importantes derrotas el martes en las elecciones de medio mandato que llevaron a la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Miller, quien hasta ahora ocupaba el cargo de subfeje, ha sido un aliado leal del presidente y se desempeñó como asesor principal de Trump durante su primer gobierno. Trump señaló que asumirá el nuevo cargo el lunes.

En un comunicado, Wiles expresó que formar parte del equipo de Trump ha sido "el honor de toda una vida".

"Estoy muy orgullosa de haber participado en todo lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a EE.UU. por encima de todo", dijo.

"Aunque mi función cambie, mi compromiso para con el presidente y nuestra misión nunca lo hará".

Wiles, de 69 años, es considerada una de las figuras más poderosas del gobierno de Trump y alguien especialmente cercana al presidente.

Cuando a principios de este mes le preguntaron si Wiles podría ser reemplazada pronto, Trump respondió que había "cero posibilidades".

"Susie está aquí y va a estar aquí durante mucho tiempo", subrayó.

Wiles luchó recientemente contra el cáncer y anunció en septiembre, seis meses después de su diagnóstico, que la enfermedad estaba en remisión.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más