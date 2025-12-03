Reuters Trump criticó a Ilhan Omar, una somalí-estadounidense que representa a un distrito de Minnesota en el Congreso.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos y señaló ante los periodistas que deberían "volver al lugar de donde vinieron" y que "su país no es bueno por una razón".

"No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes", afirmó durante una reunión del gabinete el martes. Trump dijo que Estados Unidos iría "por mal camino si seguimos acogiendo basura en nuestro país".

Sus comentarios despectivos tuvieron lugar al informarse de que las autoridades de inmigración estaban planeando una operación policial en la gran comunidad somalí de Minnesota.

Las autoridades del estado han condenado el plan, argumentando que podría afectar injustamente a ciudadanos estadounidenses que puedan parecer procedentes de la nación africana.

Minneapolis y St Paul, conocidas conjuntamente como las Twin Cities o Ciudades Gemelas, albergan una de las comunidades somalíes más grandes del mundo y la más grande de Estados Unidos.

Los comentarios de Trump suponen un recrudecimiento de sus recientes ataques contra la comunidad somalí de Minnesota -cuyo estatus protegido en Estados Unidos desde hace décadas se ha comprometido recientemente a revocar- y contra sus políticos del partido Demócrata.

Trump también ha ampliado recientemente su campaña de represión de la inmigración, que dura ya varios meses, a raíz del tiroteo de la semana pasada contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., presuntamente perpetrado por un afgano que se había trasladado a Estados Unidos. Trump no se refirió a ese incidente al hablar de los somalíes.

Durante sus comentarios, que se produjeron al final de una reunión televisada del gabinete que duró varias horas, Trump dijo: "No los quiero en nuestro país. Seré sincero con ustedes.

"Alguien dirá: 'Oh, eso no es políticamente correcto'. No me importa. No los quiero en nuestro país".

También afirmó que "en Somalia, que apenas es un país, ya saben, no tienen…, no tienen nada. Solo se dedican a matarse unos a otros. No hay estructura".

A continuación, pasó a criticar a la representante demócrata Ilhan Omar, primera somalí-estadounidense elegida para el Congreso, con quien ha chocado repetidamente desde hace años.

"Siempre la observo", afirmó Trump, y añadió que Omar "odia a todo el mundo. Y creo que es una persona incompetente".

En una publicación en las redes sociales, Omar le respondió que "su obsesión conmigo es espeluznante". Y agregó: "Espero que reciba la ayuda que tanto necesita".

Yuri Gripas/CNP/Bloomberg via Getty Images

La administración Trump ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que se centre en los inmigrantes somalíes indocumentados en las Ciudades Gemelas, según informó el martes una persona familiarizada con el plan a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Se espera que cientos de personas sean blanco de la operación cuando comience esta semana, según afirmó el funcionario. El diario New York Times fue el primero en informar sobre el operativo.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, se negó a comentar las operaciones previstas y negó también que se fuera a perseguir a nadie por motivos raciales.

"El ICE hace cumplir las leyes del país todos los días en todo el territorio nacional", afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"Lo que convierte a alguien en objetivo del ICE no es su raza o etnia, sino el hecho de que se encuentre en el país de forma ilegal", añadió.

En una rueda de prensa, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que una operación del ICE "supone una violación del debido proceso".

Según los líderes de la localidad, hay unas 80.000 personas de origen somalí viviendo en la zona, y la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses.

El mes pasado, Trump anunció que tenía previsto poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) -un programa para inmigrantes procedentes de países en crisis- para los residentes somalíes que viven en Minnesota. Varios cientos de inmigrantes se verían afectados por esa orden.

El TPS para los somalíes existe desde 1991, como consecuencia del conflicto en ese país.

A principios de esta semana, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, sugirió que su agencia se centraría en el fraude de visados en Minnesota.

Y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, también anunció una investigación sobre las acusaciones de que los fondos públicos del estado podrían haber sido desviados al grupo militante islamista Al Shabab en Somalia, que forma parte de Al Qaeda

La investigación se produce tras la publicación de informaciones no verificadas de medios de comunicación estadounidenses, que han sido desmentidos por los militantes de Al Shabab.

Leila Navidi/The Minnesota Star Tribune via Getty Images El alcalde de Minneápolis, Jacob Frey, defendió a los vecinos de su localidad de origen somalí.

Somalia es uno de los países más pobres del mundo, y muchos de los migrantes que se trasladaron a Estados Unidos lo hicieron en los años 90, durante la guerra civil que asoló el país durante décadas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Somalia, Ali Omar, pareció responder el martes a la actual narrativa de la administración Trump.

Sin nombrar al presidente estadounidense, Omar publicó en X: "Para algunos se ha vuelto demasiado fácil utilizar a Somalia como chivo expiatorio o como distracción de sus propios fracasos".

Mientras tanto, los líderes locales de Minnesota han condenado directamente el supuesto plan de la administración Trump para una operación del ICE.

La senadora estatal de Minnesota, Zaynab Mohamed, dijo en X que "cuando los agentes del ICE interactúen con los somalíes de aquí, descubrirán lo que llevamos años diciendo: casi todos somos ciudadanos estadounidenses".

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, que fue compañero de candidatura de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 y que se ha enfrentado al presidente en los últimos días, afirmó; "Agradecemos el apoyo en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. Pero montar un espectáculo mediático y atacar indiscriminadamente a los inmigrantes no es una solución real al problema".

La reciente intensificación de las medidas contra la inmigración por parte de Trump se produce después de que Sarah Beckstrom, de 20 años, miembro de la Guardia Nacional, muriera en el tiroteo de la semana pasada en Washington D. C., y Andrew Wolfe, de 24 años, resultara gravemente herido.

Las autoridades afirmaron que el sospechoso entró en Estados Unidos en 2021 como parte de un programa para afganos que trabajaron con las tropas estadounidenses durante los 20 años que estuvieron en Afganistán y que se consideraban en riesgo de represalias tras la retirada de Estados Unidos.

El martes, Noem anunció que iba a recomendar la prohibición de viajar a varios países que, según ella, estaban "inundando" Estados Unidos con actividades delictivas.

Previamente, se habían suspendido todas las decisiones estadounidenses sobre solicitudes de asilo, y se había anunciado una revisión de las tarjetas de residencia expedidas a personas que habían emigrado a Estados Unidos desde varios países.

Trump también ha amenazado con "detener de forma permanente la migración" procedente de lo que él denomina "países del tercer mundo".

Con información adicional de Abdinasir Ali.

