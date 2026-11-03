Getty Images La ayuda estadounidense a Israel se ha convertido en un tema polémico en la política estadounidense.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos dejará de financiar a Israel a finales de año, tras un acuerdo con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

En una entrevista telefónica con Fox News el martes por la mañana, Trump dijo que había llegado a un pacto "hace meses" para que Estados Unidos deje de proporcionar miles de millones de dólares a Israel cada año.

"Ya hemos acordado que para finales de este año no pagaremos a Israel", dijo Trump. "Ahora ayudaremos a Israel si lo necesita".

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"En lo que respecta al pago a Israel, Bibi Netanyahu y yo llegamos a un acuerdo por el cual le daríamos a Israel US$4.000 millones al año y hace meses llegamos a un acuerdo por el cual dejaríamos de hacerlo", dijo.

El jefe de la Casa Blanca afirmó que Israel ya no necesita financiación estadounidense.

No está claro a qué fondos se refería, aunque un memorando de entendimiento que establece US$3.800 millones anuales en asistencia militar a Israel expira a finales de 2028.

La BBC contactó a la Casa Blanca para solicitar aclaraciones. La oficina del primer ministro israelí aún no se ha pronunciado al respecto.

Getty Images Benjamín Netanyahu y Donald Trump han sido estrechos aliados.

"Quiero empezar ya"

Trump acusó a los demócratas de instrumentalizar la ayuda estadounidense a Israel como un "argumento" para atacar a los republicanos.

También afirmó que Israel puede comprar armas a Estados Unidos si es necesario. Los detalles de cualquier nuevo acuerdo de adquisición o inversión para ayudar al ejército israelí aún no están claros.

En una entrevista concedida en mayo a CBS, socio estadounidense de la BBC, Netanyahu dijo que quería reducir a cero el apoyo financiero estadounidense a Israel, que asciende a US$3.800 millones anuales.

"Empecemos ahora y hagámoslo durante la próxima década, durante los próximos diez años, pero quiero empezar ya", dijo. "No quiero esperar al próximo Congreso. Quiero empezar ya".

Israel ha sido el país que más ayuda exterior estadounidense ha recibido desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Un informe del Congreso publicado en 2025 cifró el monto total de esa ayuda en US$174.000 millones, sin ajustar por inflación.

La relación entre Estados Unidos e Israel aún cuenta con un importante respaldo bipartidista, pero el apoyo entre los demócratas se ha ido debilitando, sobre todo tras el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

En julio, el legislador republicano Thomas Massie impulsó una votación sobre un proyecto de ley para recortar US$3.300 millones en ayuda de seguridad a Israel y recibió el apoyo de 103 demócratas en la cámara.

Fue el único republicano que apoyó la enmienda. La medida fue rechazada por 314 votos contra 104.

Una encuesta realizada en septiembre por la Universidad de Quinnipiac reveló que casi la mitad (48%) de los votantes cree que Estados Unidos apoya demasiado a Israel, un aumento con respecto al 16% de 2017.

Entre los demócratas, la cifra se sitúa en el 67%, frente al 17% de los republicanos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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