El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país atacó una segunda embarcación procedente de Venezuela que supuestamente estaba transportando drogas en aguas internacionales en dirección a EE.UU.

Agregó que en la operación murieron tres hombres, a los que calificó como "terroristas" y aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo ataque armado contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos (…) en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social.

"El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela estaban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡Un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a EE.UU. Estos cárteles de narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., la política exterior y los intereses vitales de EE.UU.", agregó.

"Sean advertidos: si están transportando drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡los cazaremos!".

Trump aseguró que las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras para Estados Unidos durante décadas, matando a millones de ciudadanos de ese país.

El anuncio sobre el ataque contra esta embarcación ocurre en el marco de una gran operación militar de Estados Unidos en el mar Caribe, próxima a las costas de Venezuela, que las autoridades estadounidenses han presentado como una acción antinarcóticos en contra del Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotraficantes que, según EE.UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Maduro niega esas acusaciones y señala que EE.UU. está usando el tema del narcotráfico como una excusa para impulsar un cambio de régimen en Venezuela.

