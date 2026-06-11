BBC Las mujeres corren el riesgo de ser "explotadas por donantes sin escrúpulos".

Mujeres desesperadas por ser madres están siendo hostigadas para tener relaciones sexuales y se les ofrecen muestras de esperma baratas e ilegales por internet.

Algunas de las que no pueden acceder a tratamientos de fertilidad buscan opciones en las redes sociales, lo que está impulsando un mercado no regulado en auge. Algunas mujeres incluso recurren a sitios web tipo "Tinder para obtener esperma".

Una investigación de la BBC reveló que se pagaron US$133 por una muestra con entrega al día siguiente de un hombre que anunciaba su "semen para bebés" en internet y lo enviaba en una caja con un envase de puré de tomate congelado.

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El organismo regulador de la fertilidad en Reino Unido advirtió que las mujeres corren el riesgo de ser "explotadas por donantes sin escrúpulos".

Como parte de la investigación, me propuse averiguar qué tan fácil sería conseguir esperma en línea, y no faltaron hombres que ofrecían sus servicios.

Un anuncio en línea me decía que podía "confiar" en un hombre llamado Joe Donor para un envío por correo.

Es un donante prolífico que afirma tener 180 hijos en todo el mundo concebidos mediante sexo e inseminación artificial.

En una medida inusual, un juez de un tribunal de familia lo identificó públicamente como Robert Albon tras un caso en Cardiff, Gales, para advertir sobre los peligros de la donación de esperma no regulada.

Fabulous Joe Donor no tiene reparos en hablar de su donación de órganos y ha concedido numerosas entrevistas al respecto.

Lo contactamos usando un alias, y solo hicieron falta un par de correos electrónicos y una breve llamada telefónica para coordinar la entrega al día siguiente. No nos pidió que verificáramos nuestra identidad ni nos ofreció ningún control médico.

Nos cobró US$133 en efectivo, enviado por correo, por una jeringa con esperma que llegó refrigerada con una caja de puré de tomate a modo de hielo.

Una clínica autorizada analizó la muestra cuatro horas después de recibirla y confirmó que todos los espermatozoides estaban muertos.

Albon cuestionó cómo la habíamos almacenado y transportado. Comentó que, por lo general, con su método de entrega sobrevivía suficiente esperma para la fecundación y que había tenido "muchos embarazos exitosos" de esta manera.

"Hay gente rara que hace lo peor"

Albon y cientos de hombres más han usado Facebook para conectar con mujeres que buscan esperma; algunos grupos tienen hasta 40.000 miembros.

Me uní a un grupo de donantes con un perfil en blanco y, aunque recibí algunos mensajes que parecían sinceros, muchos ofrecían sexo o sugerían precios por las muestras, pedían imágenes íntimas e insistían en escribirme para intentar concretar una cita.

Algunos hombres insistían en tener relaciones sexuales e intentaban convencerme de que sería la opción más barata y efectiva.

Había una mujer que advirtió haber recibido una donación de un hombre del norte de Gales, quien luego descubrió que era un delincuente sexual convicto.

La Autoridad de Fertilización Humana y Embriología (HFEA por sus siglas en inglés) de Reino Unido, define la donación no regulada como aquella que se realiza fuera de un centro autorizado por el organismo, y añade que constituye un delito penal en el país.

BBC Tianna, originaria del sur de Gales, dice que cuando uno desea desesperadamente tener un bebé, se encuentra en "una posición realmente vulnerable".

Tianna y su esposa Nikki, del sur de Gales, recurrieron a la donación no regulada. Dijeron que no cumplían los requisitos para recibir financiación del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido y que el tratamiento privado les parecía demasiado caro.

"Siempre supe que quería ser madre; sabíamos que nos faltaba algo en la familia", dijo Tianna.

Añadió que era consciente de los riesgos y que desconfiaba de cualquier presión por parte de posibles donantes.

"Hay gente rara que lo hace por motivos completamente equivocados", señaló.

"Hay una página web, es como una mezcla entre un catálogo y Tinder; puedes filtrar por color de ojos, color de pelo, así que puedes buscar exactamente lo que buscas".

La pareja buscaba la inseminación artificial, pero dijeron que los hombres a menudo recomendaban el sexo como la mejor opción.

"Creo que fue muy útil que mi esposa y yo nos tuviéramos la una a la otra, así que nadie podía presionarnos para hacer algo que no queríamos, porque cuando lo único que quieres es un bebé, estás en una posición muy vulnerable".

Tianna y Nikki finalmente encontraron un donante con el que se sentían seguras en una página web de crianza compartida y redactaron un contrato para que todas las partes estuvieran al tanto de sus planes de contacto y derechos parentales.

Pero este no es un contrato legal.

"Todavía existe la posibilidad de que en el futuro intente reclamar la patria potestad y nos lleve a juicio", admitió Tianna.

"Pero creo que hemos tomado todas las medidas posibles para evitarlo y sinceramente creo que nunca nos hará eso".

Ahora tienen un hijo de un año.

"Lo deseábamos desde hace mucho tiempo. Obviamente, corrimos un riesgo. Pero valió la pena".

Protegerse como donanante

Los donantes no regulados ofrecen sus servicios de diversas maneras, desde quienes proponen sexo gratis hasta quienes cobran por viajar al otro lado del mundo para una inseminación artificial.

Daniel Bayen, de 25 años, reside en Estados Unidos, pero viajó a Reino Unido en el verano de 2025 para donar esperma mediante inseminación artificial; un viaje que, según él, dio como resultado cuatro bebés.

BBC News pasó tres días filmando con Dan, quien afirma en videos en línea ser el "donante mejor pagado" y trabajar "sin fines de lucro".

"Los destinatarios tienen que ayudarme a cubrir todos mis gastos médicos y de manutención, no solo los del viaje", dijo.

"También hay que encargarse de la comunicación, la salud, publicar en Instagram, difundir información y educar".

Afirmó que solo les pedía a los clientes en Reino Unido que cubrieran los gastos de viaje, pero en otros lugares aseguró haber recibido ofertas de hasta US$20.000 por una donación.

Cuando la BBC le preguntó si se aprovechaba de personas con recursos económicos, añadió: "No me importa lo que piensen los demás. Me importa lo mejor para los niños y las familias con las que trabajo".

Dan se define como un donante transparente y no le molesta que los niños conozcan su identidad. También publica videos sobre su estilo de vida y los resultados de sus análisis médicos. Sin embargo, no lo cuenta todo abiertamente.

"Para protegerse como donante, no conviene tener demasiados bienes a nombre propio, simplemente para asegurarse de que nadie pueda arruinar tu vida ni la de tu familia si quisiera", afirmó.

"Creo que, por supuesto, no se debe mentir sobre la salud ni sobre las pruebas de detección del VIH. Pero lo que sí se puede evitar revelar es dónde trabajas, a qué te dedicas, información que los destinatarios podrían usar para demandarte. Por ejemplo, tu nombre completo o tu dirección".

Dan argumentó no haber infringido la ley al donar en Reino Unido.

Daniel Bayen Daniel Bayen afirma ser el "donante mejor pagado" y, además, dice que trabaja sin ánimo de lucro.

Redes sociales

Las clínicas autorizadas en Reino Unido están reguladas por la HFEA, que ha creado una página en su sitio web donde las personas pueden familiarizarse con la ley.

La HFEA señaló que denunció a la policía a varios donantes no regulados con un alto volumen de esperma.

"Es importante saber que usar un donante no regulado no es un delito penal y no se está infringiendo la ley, pero los donantes u otras personas involucradas en el proceso de obtención del esperma podrían estar cometiendo un delito grave", afirmó.

Según la Ley de Fertilización Humana y Embriología, "usar, almacenar, obtener, analizar, procesar y distribuir gametos" (óvulos o espermatozoides) para uso humano son ilegales a menos que se realicen en una clínica autorizada por la HFEA.

PA Media El organismo regulador de la fertilidad en Reino Unido advirtió que las mujeres corren el riesgo de ser "explotadas por donantes sin escrúpulos".

Clare Ettinghausen, directora de estrategia y asuntos corporativos de la HFEA, declaró que la entrega de esperma que recibimos de Albon fue "impactante".

"La ley es muy clara: sin una licencia de la HFEA, no se puede procesar esperma ni distribuirlo, que es precisamente lo que él está haciendo al enviarlo".

En respuesta, Albon afirmó que la normativa no le era aplicable, ya que entendía que las donaciones privadas, incluso cobrando por ellas, eran legales.

También declaró que no representaba un "riesgo directo" para ninguna mujer vulnerable.

Ettinghausen señaló que la empresa de redes sociales Meta, propietaria de Facebook, estaba "facilitando la violación de la ley", un punto que ya había planteado ante una comisión parlamentaria británica en marzo.

La HFEA indicó que también se había puesto en contacto directamente con Meta al respecto, pero Ettinghausen añadió que era "realista" y que el cierre total de este tipo de grupos en redes sociales simplemente trasladaría la práctica a otro lugar.

"Contar con advertencias sanitarias constantes y opciones sobre dónde obtener apoyo y tratamiento de forma segura no resolvería el problema por completo, pero sería de ayuda".

También expresó su preocupación por la seguridad personal.

"Algunos de estos donantes se anuncian ofreciendo inseminación natural únicamente, lo que en algunos casos equivale a coaccionar a las mujeres a tener relaciones sexuales cuando posiblemente no lo deseen".

Meta, la empresa matriz de Facebook, declaró que revisaría cualquier grupo o publicación compartida con ellos y eliminaría el contenido que infrinja sus normas.

"Contamos con un proceso específico para que los organismos reguladores señalen el contenido que, si bien no infringe estas políticas, sí viola la legislación local. Colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes en este asunto", añadió.

Un portavoz del Consejo Nacional de Jefes de Policía de Reino Unido afirmó: "La donación de esperma no regulada conlleva muchos riesgos y puede explotar a las personas más vulnerables. Recomendamos encarecidamente al público que comprenda los riesgos y opte por métodos regulados".

"Si alguien tiene alguna inquietud, le animamos a que lo denuncie a la policía para que podamos brindarle apoyo e investigar".

BBC

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