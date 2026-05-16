Getty Images El médico nazi de las SS, Josef Mengele, envió a la muerte a unas 400.000 personas, la mayoría de ellas judías.

El Servicio Federal de Inteligencia suizo anunció que finalmente abrirá los archivos, sellados durante mucho tiempo, sobre el infame criminal de guerra nazi Josef Mengele, aunque no precisó una fecha.

Mengele huyó de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero durante años han circulado rumores de que pasó un tiempo en Suiza, a pesar de que existía una orden de arresto internacional en su contra.

Historiadores han solicitado repetidamente acceso a los archivos, pero hasta ahora las autoridades suizas se habían negado.

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Mengele era médico y sirvió en las Waffen SS alemanas. Fue destinado al campo de exterminio de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis, donde seleccionaba a las personas que serían enviadas a las cámaras de gas.

Se estima que murieron 1,1 millones de personas, entre ellas cerca de un millón de judíos.

Las Waffen-SS surgieron a comienzos de la Segunda Guerra Mundial como las tropas de combate de las temibles SS, los hombres encargados de proteger a Hitler.

Mengele era conocido como el Ángel de la Muerte, también seleccionaba prisioneros, principalmente niños y gemelos, para realizarles experimentos médicos sádicos, antes de enviarlos también a la muerte.

Getty Images La oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Génova emitió estos pasaportes con nombres falsos para los criminales de guerra nazis (de izquierda a derecha): Josef Mengele, Klaus Barbie y Adolf Eichmann.

Tras la guerra, Mengele, al igual que muchos altos cargos nazis, cambió rápidamente tanto su uniforme como su nombre.

Con su identidad falsa, obtuvo documentos de viaje de la Cruz Roja en el consulado suizo de Génova, en el norte de Italia, y los utilizó para huir a Sudamérica.

La Cruz Roja otorgó estos documentos a miles de personas en toda Europa que habían sido desplazadas o que quedaron apátridas a causa de la guerra, pero algunos nazis que buscaban evadir la justicia también consiguieron obtenerlos, algo por lo que la Cruz Roja posteriormente pidió disculpas.

¿Qué relación tiene Mengele con Suiza?

Aunque huyó de Europa en 1949, Mengele pasó unas vacaciones de esquí en los Alpes suizos con su hijo Rolf en 1956. Esta información se conoce desde la década de 1980.

Oficialmente, después de eso, pasó el resto de su vida en Sudamérica.

Pero la historiadora suiza Regula Bochsler siempre se preguntó si Mengele regresó, sobre todo después de que se emitiera una orden internacional de arresto en su contra en 1959.

Mientras investigaba el posible papel de Suiza como país de tránsito para nazis que huían, Bochsler descubrió que en junio de 1961 el servicio de inteligencia austriaco advirtió a Suiza que Mengele viajaba con un nombre falso y que podría encontrarse en territorio suizo.

Getty Images Josef Mengele sentado con amigos (en el centro, al borde de la mesa).

Mientras tanto, la esposa de Mengele había alquilado un apartamento en Zúrich y solicitado la residencia permanente.

"Hay indicios de que Mengele planeaba un viaje a Europa en 1959", declaró la historiadora a la BBC. "¿Por qué la señora Mengele alquiló un apartamento en Zúrich?".

El apartamento se encontraba en un barrio modesto, y la familia Mengele tenía recursos para algo mucho más lujoso. Sin embargo, estaba cerca del aeropuerto internacional.

Bochsler pudo consultar los archivos de la policía de Zúrich, que demostraban que en 1961 el apartamento fue puesto bajo vigilancia. La policía observó incluso a la señora Mengele conduciendo su Volkswagen, acompañada por un hombre no identificado.

¿Pero era su marido?

Archivo de Historia Universal Mengele, en el centro, aparece en esta foto de 1944, junto al comandante de Auschwitz, Richard Baer, y el excomandante Rudolf Höss.

Detener a un criminal de guerra buscado, como Mengele en 1961, habría implicado a la policía federal suiza. Por eso, en 2019, Bochsler solicitó al Archivo Federal Suizo acceso a sus archivos.

Su solicitud fue denegada. Los archivos tienen que permanecer sellados hasta 2071 por motivos de seguridad nacional y para proteger a su familia.

Bochsler no fue la primera ni la última en recibir una negativa. En 2025, el historiador Gérard Wettstein lo intentó de nuevo. A él también se le denegó el acceso.

"Me pareció ridículo", declaró a la BBC. "Mientras permanezcan cerrados hasta 2071, se alimentan las teorías conspirativas. Todo el mundo piensa que 'tienen algo que ocultar’".

Wettstein impugnó la decisión llevando a las autoridades suizas a los tribunales, un proceso costoso para el que recurrió al micromecenazgo. "Recaudamos US$23.000 en tan solo unos días".

Getty Images En la imagen se ve a Mengele con una mujer no identificada en la década de los 1970 en Brasil, donde vivió durante décadas.

Fue entonces cuando el Servicio Federal de Inteligencia suizo finalmente cambió de opinión.

En un comunicado emitido este mes, que sugiere que la transparencia total aún podría tardar, declaró: "Se concederá acceso al expediente, sujeto a condiciones y requisitos aún por definir".

No todos están seguros de que los archivos revelen mucho sobre el propio Mengele.

Sacha Zala, presidente de la Sociedad Suiza de Historia, está "absolutamente seguro de que no hay nada relevante sobre Mengele", pero cree que podría haber referencias a un servicio de inteligencia extranjero o a informantes extranjeros.

Agencias de inteligencia extranjeras

A finales de la década de 1950, el Mossad israelí seguía activamente la pista de criminales de guerra nazis fugitivos, y Zala sospecha que podrían haber estado en contacto con Suiza.

Esto daría a las autoridades suizas motivos para mantener los archivos sellados, ya que la información sensible relacionada con agencias de inteligencia extranjeras suele ser censurada.

Pero, ¿es realmente tan sensible una simple mención del Mossad en relación con su conocida caza de nazis hace 70 años?

"Esto demuestra la estupidez del proceso de desclasificación sin conocimiento histórico", opina Zala. "De esta manera, la administración alimentó las teorías conspirativas".

Otros historiadores, como Jakob Tanner, afirman que el secretismo en torno a los archivos revela más sobre Suiza que sobre Mengele. "Es un conflicto entre la seguridad nacional y la transparencia histórica, y la primera suele prevalecer en Suiza".

BBC El historiador Gérard Wettstein ha impugnado con éxito la decisión de mantener los archivos de Mengele bajo secreto en el Archivo Federal Suizo (detrás de él).

Tanner formó parte de la Comisión Bergier de la década de 1990, que examinó las relaciones de la neutral Suiza con la Alemania nazi, en particular el papel de los bancos suizos.

Conoce bien la sensibilidad y la vergüenza que siente Suiza por su papel en la Segunda Guerra Mundial, cuando se rechazó la entrada a refugiados judíos en la frontera, mientras que los bancos suizos conservaban el dinero de familias judías que posteriormente murieron en campos de concentración nazis.

"Que estos casos sigan sin resolverse es un problema para un Estado democrático", argumenta Tanner.

Aun así, considera plausible que Mengele estuviera en Suiza en 1961.

En Argentina y en Chile

El buscado criminal de guerra nazi Adolf Eichmann había sido arrestado por el Mossad en Argentina en 1960, y existen indicios de que otros nazis que huyeron a Sudamérica también creían estar en peligro allí, y que Europa, donde permanecían sus amigos y familiares, podría ser un lugar más seguro.

Tanner señala que Walter Rauff, otro criminal de guerra nazi buscado que huyó a Chile, estuvo en Alemania en 1960. A un historiador de la Comisión Bergier se le permitió, brevemente, consultar algunos de los archivos de Mengele en 1999 y concluyó que era imposible probar o refutar su presencia en territorio suizo.

Pero eso era solo unas pocas líneas en un informe de 24 volúmenes sobre toda la guerra. Los archivos fueron sellados nuevamente; el historiador falleció hace siete años.

Getty Images Notas escritas de puño y letra del criminal de guerra nazi y médico de campos de concentración Josef Mengele.

Mientras tanto, no se ha fijado fecha para la publicación de los archivos, y la declaración del Servicio Federal de Inteligencia sobre las "condiciones y requisitos" le resulta inquietante a Wettstein. "Me temo que recibiremos un archivo más oscuro que transparente", afirma.

A Bochsler también le preocupa que los archivos estén fuertemente censurados. "No confío en absoluto en las autoridades. Me temo que se parecerá a los archivos de Epstein. ¿Por qué se han mantenido cerrados los archivos de Mengele durante tanto tiempo?".

Mengele ha sido objeto de misterio, rumores y conspiraciones durante décadas.

Nunca fue arrestado, y mucho menos condenado por sus terribles crímenes. Cuando murió en Brasil en 1979, fue enterrado con un nombre falso.

Pero los rumores continuaron circulando. En 1985 su cuerpo fue exhumado, y finalmente, en 1992, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba del suyo.

El terrible médico de Auschwitz había muerto.

¿Pero estuvo alguna vez en Suiza? ¿Acaso los suizos no se percataron de su presencia?

¿Hicieron la vista gorda ante una presencia potencialmente comprometedora para evitar la atención indeseada que habría provocado un arresto? ¿O, como tantas otras cosas sobre Mengele, es todo solo un rumor?

"Quizás nunca lleguemos a la verdad", dice Wettstein. "Nunca sabremos si estuvo aquí o no… pero tal vez podamos tener al menos una idea más clara".

BBC

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