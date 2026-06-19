Mario Tama/Getty Images

México, uno de los países coanfitriones, se convirtió en la primera selección en clasificarse para la fase eliminatoria del Mundial de 2026 tras imponerse por la mínima a Corea del Sur en Guadalajara.

"Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México", dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un corto mensaje en redes sociales.

El mensaje lo acompañó de una fotografía celebrando la victoria mexicana, con los brazos en alto, junto a su esposo. También compartió un video de ella celebrando un gol, y vestida con la camiseta de la selección donde se podía leer "Presidenta" en el lugar del nombre del jugador.

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El Ángel de la Independencia, en la capital, fue el epicentro de multitudinarios festejos de los simpatizantes mexicanos.

Esta victoria significa que los coanfitriones disputarán tanto su partido de la ronda de 32 como el posible de octavos de final en Ciudad de México.

A pesar de su derrota, Corea del Sur sigue en buena posición para clasificarse gracias a su victoria en la jornada inaugural ante la República Checa. El próximo jueves (02:00 BST) los surcoreanos se enfrentarán a Sudáfrica en Monterrey.

A su vez, México jugará su último partido de la fase de grupos a la misma hora en la Ciudad de México, enfrentándose a la República Checa.

El partido

El centrocampista mexicano Luis Romo estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno para empujar el balón a la portería vacía después de que el portero Kim Seung-gyu dejara escapar el balón tras chocar con su compañero Lee Gi-hyuk en el minuto 50.

La mejor ocasión de Corea del Sur llegó en el minuto 87, cuando Raúl Rangel detuvo un remate de cabeza a bocajarro de Cho Gue-sung y el portero mexicano logró repeler el remate de Yang Hyun-jun tras el rebote.

Anteriormente, el capitán Son Heung-min había superado a Rangel con un tiro por encima del portero, pero Edson Álvarez despejó el balón sobre la línea de gol; sin embargo, el exdelantero del Tottenham fue señalado en fuera de juego.

Con el apoyo de una ruidosa afición local —que había abucheado a su equipo en el descanso tras una primera parte sin mordiente—, México estuvo a punto de marcar el segundo en el minuto 75, pero el disparo de Raúl Jiménez desde un ángulo cerrado fue atajado.

El suplente Obed Vargas también obligó a Kim a realizar una gran parada en picado en los últimos compases con un disparo con fuerza.

El resultado mantuvo el pleno de victorias de México en el Mundial y confirmó que el equipo de Javier Aguirre se clasificará como primero del Grupo A.

BBC

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