  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra varios puntos dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, informaron funcionarios estadounidenses a la cadena CBS News, socia estadounidense de la BBC.
  • Imágenes de videos muestran fuego y humo elevándose sobre la capital, Caracas
  • El gobierno de Venezuela rechaza el ataque, que denuncia como "una agresión militar de EE.UU."
  • Varias de las localidades se encuentran sin electricidad, tras numerosos reportes de explosiones en varios lugares.
  • El evento llega en un momento de mayor tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Se registran explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

BBC News Mundo

