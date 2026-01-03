- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó ataques contra varios puntos dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, informaron funcionarios estadounidenses a la cadena CBS News, socia estadounidense de la BBC.
- Imágenes de videos muestran fuego y humo elevándose sobre la capital, Caracas
- El gobierno de Venezuela rechaza el ataque, que denuncia como "una agresión militar de EE.UU."
- Varias de las localidades se encuentran sin electricidad, tras numerosos reportes de explosiones en varios lugares.
- El evento llega en un momento de mayor tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Se registran explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela
Compartir esta nota