- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
- La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
- El Banco Central intervino este martes Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.
Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank
Compartir esta nota