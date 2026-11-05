  • El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
  • La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
  • El Banco Central intervino este martes Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.

Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay por la crisis de Ueno Bank

BBC News Mundo

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