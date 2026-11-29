- España celebra este domingo elecciones generales, en unos comicios anticipados convocados por el presidente Pedro Sánchez.
- La participación se ha situado por encima del 79%, según datos del Ministerio del Interior. Es la participación más alta registrada desde 1982.
- Los principales candidatos son el propio Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).
- Las elecciones se celebran en medio de un clima político profundamente polarizado, con la crisis de vivienda y la migración como dos de los temas centrales.
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Resultados de las elecciones de España: los partidos de derecha lideran el conteo en unos comicios en los que se ha registrado una participación récord
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