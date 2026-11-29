- España celebra este domingo elecciones generales, en unos comicios anticipados convocados por el presidente Pedro Sánchez.
- Más del 68,13% del electorado ya había votado a las 18:00 hora local (17:00 GMT), según datos del Ministerio del Interior. Es la participación más alta registrada a esa hora en unas elecciones generales en España.
- Los principales candidatos son el propio Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).
- Las elecciones se celebran en medio de un clima político profundamente polarizado, con la crisis de vivienda y la migración como dos de los temas centrales.
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Resultados de las elecciones de España: avanza el conteo en unos comicios en los que se ha registrado altísima participación
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