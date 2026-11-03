  • Comienzan a cerrar los primeros centros de votación en las cruciales elecciones de medio mandato de este martes.
  • Los resultados determinan quién controlará el Congreso en los dos últimos años de presidencia de Trump y llegan en un mal momento para él.
  • En total se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
  • El Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso, pero los demócratas esperan obtener la mayoría en ambas. Hay 7 contiendas clave que pueden definir la elección.
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Recta final de las elecciones de medio mandato en EE.UU., cruciales para el futuro del gobierno de Trump

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