Getty Images Una madre abraza a su hijo tras un tiroteo en la Iglesia de la escuela católica Anunciación, en Minneapolis, Minnesota.

Un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Minnesota, EE.UU., ha dejado dos niños muertos y 17 personas heridas, según informaron las autoridades estadounidenses.

El ataque ocurrió poco antes de las 08:00 hora local (13:00 GMT) del miércoles en la Iglesia de la escuela católica Anunciación, donde los niños se encontraban celebrando una misa.

El atacante murió en el lugar por una herida de bala autoinfligida.

El FBI está investigando el incidente como un crimen de odio dirigido contra católicos.

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra los católicos", afirmó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X.

Un flujo constante de dolientes llegó al lugar el miércoles por la noche, algunos dejaron flores.

Había una sensación de conmoción y enojo por el hecho de que el tiroteo había ocurrido al comienzo de una misa en una iglesia en la que se inauguraba el nuevo período escolar.

El Papa León XIV, el primer Papa estadounidense, estuvo entre quienes rindieron homenaje a las jóvenes víctimas y dijo que estaba "profundamente entristecido" por el ataque.

BBC

¿Quién es el presunto atacante, Robin Westman?

El atacante ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años, de un suburbio de Minneapolis.

Actualmente se desconocen sus motivaciones.

Vestido completamente de negro, el atacante se acercó a un lado de la iglesia de la escuela y disparó decenas de tiros a través de las ventanas con tres armas de fuego: un rifle, una escopeta y una pistola.

La policía también encontró una bomba de humo en el lugar.

Las autoridades están investigando si el sospechoso disparó dentro del centro o si todos los disparos vinieron desde afuera. Apuntaron que no encontraron casquillos de bala en el interior.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, precisó que el atacante no tenía "grandes antecedentes penales conocidos" y que actuó solo.

La policía encontró un "manifiesto" que el sospechoso programó para que se publicara en YouTube durante el tiroteo. El FBI colaboró ​​con las autoridades y lo retiró de la plataforma.

La madre del atacante, Mary Grace Westman, solía trabajar en la escuela, según un boletín escolar de 2016. Una publicación en Facebook señala que se retiró del cargo en 2021.

Westman cambió legalmente su nombre de Robert a Robin en 2020, según consta en los registros judiciales de Minnesota.

En la solicitud, el juez escribió: "La menor se identifica como mujer y desea que su nombre refleje su identificación".

En una conferencia de prensa el miércoles, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó el odio dirigido hacia la comunidad transgénero a raíz del ataque.

En sus propias actualizaciones, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Westman era un "hombre que decía ser transgénero", y en su publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, se refirió a Westman como "un hombre".

YouTube/Reuters Robin Westman en una captura de pantalla de un video publicado en redes sociales.

¿Quiénes son las víctimas?

Dos niños, de ocho y diez años, murieron. Diecisiete personas resultaron heridas, 14 de ellas menores de edad.

Los tres adultos que resultaron heridos eran feligreses de entre 80 y 89 años, precisó O’Hara.

Thomas Wyatt, presidente de medicina de emergencia en el Centro Médico del Condado de Hennepin, señaló que siete niños de entre 6 y 14 años fueron trasladados al hospital donde trabaja y se encontraban en estado crítico. Cuatro de ellos necesitaban cirugía.

Los pacientes que no estaban en estados críticos fueron trasladados a otros hospitales.

Se espera que todas las víctimas que resultaron heridas sobrevivan, según las autoridades.

O’Hara aseguró que el departamento de policía estaba "destrozado por las familias que han perdido a sus hijos", así como por las jóvenes vidas que "luchan por recuperarse" y por "toda la comunidad que ha quedado tan profundamente traumatizada por este ataque sin sentido".

Un niño de 10 años que sobrevivió al ataque dijo a la cadena de televisión local WCCO, socia de CBS, que un amigo lo salvó de las balas acostándose encima de él.

"Estaba a dos asientos del vitral", dijo. "Pero mi amigo Víctor me salvó, se echó encima de mí, pero recibió un impacto".

"A mi amigo le dieron en la espalda y lo llevaron al hospital… Tenía mucho miedo por él, pero creo que ahora está bien", dijo.

"Estas eran familias de Minneapolis", señaló el alcalde Jacob Frey durante una sesión informativa. "Eran familias estadounidenses, y el dolor que están sufriendo ahora mismo es inmenso".

En una clara referencia a lo que algunos perciben como respuestas políticas a los tiroteos masivos, Frey, quien es demócrata, dijo: "No digan que ahora mismo se trata solo de 'pensamientos y oraciones'. Estos chicos estaban literalmente rezando".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el presidente Donald Trump y su equipo expresaron sus "profundas condolencias" y ofrecieron ayuda.

Añadió que la situación era "demasiado común, no sólo en Minnesota, sino en todo el país", y agregó que esperaba que ninguna comunidad o escuela tuviera que pasar por un día como este.

Trump dijo más tarde que la bandera estadounidense ondearía a media asta en la Casa Blanca como muestra de respeto a las víctimas.

¿Qué es la escuela Anunciación?

La escuela católica Anunciaciónn imparte clases para estudiantes desde preescolar (nivel infantil) hasta octavo grado (14 años de edad), según su sitio web.

Está ubicada en una zona residencial del sur de Minneapolis.

El enfoque de la enseñanza en la escuela católica es el de un aprendizaje basado en la fe.

La escuela añadió que la religión la "obliga" a interactuar con su comunidad local. También cuenta con una escuela hermana en Haití.

El director del centro educativo Matt DeBoer habló en una conferencia de prensa el miércoles y comenzó sus comentarios diciendo: "Los amo, lamento mucho que esto haya sucedido hoy".

Agradeció a los simpatizantes por sus pensamientos y oraciones y pidió a la gente que "oremos con nuestros pies" (mostrar la fe con acciones) para tomar medidas contra futuros tiroteos.

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más