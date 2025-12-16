Reuters Nick Reiner en una imagen del pasado septiembre.

La fiscalía de Los Ángeles presentó este martes cargos contra Nick Reiner por la muerte de sus padres, el actor y director de cine Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes fueron asesinados en su casa en Los Ángeles el pasado domingo.

El joven de 32 años es acusado de dos delitos de homicidio en primer grado, con circunstancias especiales de asesinato múltiple, así como del uso de un arma mortal, un cuchillo, según informó el fiscal del condado Nathan Hochman en una conferencia de prensa este martes.

"Estos cargos implican una sentencia máxima de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o la pena de muerte", indicó Hochman.

El fiscal también indicó que no se ha decidido si pedirán la pena capital.

Nick Reiner actualmente se encuentra bajo custodia a la espera de comparecer ante un tribunal este martes luego de que se procese una autorización médica.

La hija menor de la pareja, Romy, encontró el domingo los cadáveres de sus padres en su casa de Brentwood, un enclave de famosos lleno de mansiones, boutiques y restaurantes en la zona oeste de Los Ángeles, según confirmaron varias fuentes a la cadena CBS News.

Dos fuentes dijeron a CBS News, cadena socia de la BBC en EE.UU., que Rob y Nick Reiner habían tenido una breve pero ruidosa discusión durante una fiesta la noche anterior.

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos del cineasta Rob Reiner -director de clásicos como "La princesa prometida", "Cuenta Conmigo" o "Cuando Harry conoció a Sally"- y su esposa, Michele Singer Reiner.

Según CBS News, el sospechoso está siendo representado por el famoso abogado Alan Jackson, quien ha tenido clientes como el magnate de Hollywood Harvey Weinstein en su caso de violación en Los Ángeles.

Las autoridades pidieron este martes que no se difundan especulaciones sobre el móvil o la motivación del crimen.

El fiscal Hochman dijo que los casos que involucran a miembros de una misma familia son "de los más difíciles y desgarradores" a los que se enfrenta su oficina "debido a la naturaleza íntima y, a menudo, brutal de los delitos cometidos".

Getty Images Rob Reiner y su hijo Nick en una imagen de 2016.

Las adicciones del acusado

A diferencia de la carrera ampliamente reconocida de su padre, Nick desarrolló una trayectoria discreta en la industria del cine.

Su principal crédito profesional es haber sido coguionista de la película Being Charlie (2016), dirigida por su padre.

El filme narra la historia de un adolescente con adicción a las drogas, inspirado de forma libre en la propia experiencia de Nick con la drogodependencia.

En entrevistas concedidas en su momento, Nick habló abiertamente de años de consumo, ingresos repetidos en centros de rehabilitación y periodos de su adolescencia en los que se vio abocado a vivir en las calles.

En 2016 contó a la revista People que se convirtió en un sin techo por negarse a ingresar en los programas de rehabilitación que sus padres le proponían.

"Si quería hacerlo a mi manera y no ir a los programas que sugerían, entonces tenía que ser indigente", afirmó entonces.

También reconoció que pudo haber muerto en ese periodo: "Todo es suerte. Tiras los dados y esperas lograrlo".

El diario LA Times recordó este lunes que Nick "pasó años luchando con la adicción y, con la ayuda de su padre, contó su historia al mundo".

Según el diario, logró mantenerse sobrio hacia 2015, cuando trabajó con Rob Reiner en Being Charlie.

Getty Images La familia Reiner en 2016.

La relación con sus padres

Nick afirmó en una entrevista con AOL en 2016 que no había "conectado mucho" con su padre durante su infancia.

En el marco de la promoción del filme, Nick y su familia hablaron de los desaciertos y aprendizajes durante el proceso de rehabilitación.

Rob Reiner admitió entonces que, en su desesperación, priorizó el consejo de especialistas por encima de la voz de su hijo.

"Cuando Nick nos decía que no estaba funcionando para él, no lo escuchábamos", reconoció.

Michele Singer añadió que los profesionales les aseguraban que Nick "mentía" o "manipulaba", y ellos les creyeron.

Nick también explicó que su decisión de dejar la heroína estuvo motivada por una constatación práctica. "Vengo de una buena familia. No se supone que deba estar en la calle o en refugios para personas sin hogar haciendo estas cosas", declaró al LA Times.

Tras Being Charlie no volvió a acumular créditos relevantes en el cine, según bases de datos de la industria, y expresó su deseo de forjar un camino independiente.

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Rob y Michele Reiner, las autoridades mantienen bajo llave los detalles más específicos del caso.

Nick Reiner, por su parte, sigue detenido a la espera de los próximos pasos judiciales.

