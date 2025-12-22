www.mil.ru Fanil Sarvarov, foto del sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia.

Un general ruso murió en un atentado con coche bomba en Moscú, según informaron las autoridades.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que el teniente general Fanil Sarvarov fue víctima el lunes por la mañana de un atentado con un artefacto explosivo colocado bajo un automóvil.

Sarvarov, de 56 años, era el jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo de las fuerzas armadas rusas, añadió el comité.

Las autoridades también indicaron que una de las teorías que se investigan es que en la colocación de la bomba participaron los servicios de inteligencia de Ucrania. Este país aún no emite comentarios al respecto.

Posterior a la explosión, el general quedó atrapado en el vehículo, pero fue rescatado y más tarde murió en el hospital a causa de sus heridas, indicó el comité, que agregó que se inició una investigación por asesinato y tráfico ilegal de armas.

El atentado ocurrió en un estacionamiento cerca de un bloque de apartamentos en el sur de la capital rusa.

Imágenes de la zona muestran un coche blanco gravemente dañado, con las puertas arrancadas, rodeado de otros vehículos.

El presidente Vladimir Putin fue informado de la muerte de Sarvarov de inmediato, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

¿Quién era Fanil Sarvarov?

Según medios rusos, Sarvarov participó en operaciones de combate durante el conflicto osetio-ingush y en las guerras chechenas en la década de 1990 y principios de los 2000, además de dirigir operaciones en Siria entre 2015 y 2016.

El militar se graduó en la Escuela Superior de Mando de Tanques de Kazán y posteriormente cursó estudios en la Academia Militar de Fuerzas Blindadas Malinovsky y en la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia.

De acuerdo con el periódico Kommersant, tras graduarse en la academia continuó sirviendo en la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor y en la Dirección de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas rusas.

Desde 2016, el general ocupa el cargo de jefe de esta dirección.

En mayo de 2024, por decreto del presidente de Rusia, se le otorgó el grado de teniente general.

Reuters La explosión ocurrió el lunes por la mañana frente a un bloque de apartamentos al sur de Moscú.

Los intentos de asesinato contra militares rusos

Este no es el primer intento de asesinato contra un oficial militar ruso de alto rango desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

En diciembre de 2024, se produjo una explosión cerca de un edificio residencial en Ryazanskiy Prospekt, en Moscú, en la que murieron Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, y su asistente, Ilya Polikarpov.

Las autoridades indicaron que el atentado fue provocado por un artefacto explosivo improvisado colocado en un patinete eléctrico, dejado en la entrada del edificio donde vivía Kirillov.

Ese mismo año, en julio, se registró otra explosión bajo un Toyota Land Cruiser Prado en el patio de un edificio de la calle Sinyavinskaya, también en Moscú.

El propietario del vehículo, un oficial del Ministerio de Defensa ruso, y su esposa resultaron heridos. Sobrevivieron, aunque el militar sufrió lesiones en los pies; las autoridades no han revelado su nombre.

El hombre acusado del atentado, Yevgeny Serebryakov, de 30 años y residente en la región de Volgogrado, huyó a Turquía, fue extraditado a Rusia y, tras su arresto, admitió parcialmente su culpabilidad. Afirmó que quería "detener la guerra" con el atentado.

En 2025, Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor, fue asesinado en Balashikha, región de Moscú.

Un coche fue utilizado nuevamente en el ataque, en esta ocasión un Volkswagen Golf explotó en la calle Nesterov.

Como política, Ucrania nunca admite ni se atribuye oficialmente la autoría de ataques selectivos.

Reuters Investigadores fueron captados por los medios mientras trabajaban en la escena del atentado.

