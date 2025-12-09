Getty Images El senador Bernardo Moreno llegó al Congreso de EE.UU. en enero de 2025.

"Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres serlo, es cuestión de todo o nada. Es hora de acabar con la doble nacionalidad para siempre".

Con esa frase, el senador estadounidense nacido en Colombia Bernardo Moreno presentó un proyecto de ley ante el Congreso del país buscando poner fin a la doble nacionalidad para estadounidenses.

Si se aprueba, la ley le daría un año a aquellos ciudadanos de EE.UU. con más de una nacionalidad para que renuncien a esas ciudadanías adicionales, so pena de perder su estado como estadounidenses.

Moreno, quien se hizo ciudadano estadounidense a los 18 años de edad y renunció a su ciudadanía colombiana al hacerlo, es un firme seguidor del presidente Donald Trump en el Senado y llegó a su curul después de una exitosa carrera como dueño de concesionarios de autos en Ohio.

Y a pesar de tener una historia de lo que él mismo ha llamado "privilegio descomunal" en su Colombia natal, Moreno ha dicho que su historia tuvo un cambio drástico cuando sus padres decidieron mudarse a Florida en 1971, cuando él tenía 5 años.

El sueño americano

Getty Images Moreno logró el éxito a través de una cadena de concesionarios de autos.

Durante su campaña para el Senado en Ohio, Moreno recordó cómo su madre fue la que tomó la decisión de mudar a la familia a EE.UU., intentando evitar que sus hijos se acostumbraran al "privilegio descomunal" que tenían en Colombia.

Moreno ha contado sobre las diferentes propiedades que su familia mantenía en Colombia -incluída una casa que hoy es la embajada de Alemania en Bogotá- y su cercanía al poder político -su papá fue ministro de Salud y médico del expresidente Misael Pastrana Borrero.

Hablando en el podcast de liderazgo Up2, Moreno recordó que su mamá empacó 23 maletas, y se llevó a vivir a sus siete hijos a Fort Lauderdale, en Florida. Su padre llegaría después y lograría obtener su licencia médica en Miami.

"En realidad, vinimos a EE.UU. para que mi madre nos mostrara cómo era vivir el 'sueño americano', que consiste en empezar con cierta modestia, una vida de clase media baja, y luego depende de ti alcanzar la riqueza, sin que te la den", le dijo Moreno a Up2.

Según explicó el ahora senador, con el traslado, su familia tuvo también una transición de identidad.

"Nos mudamos a Estados Unidos, (nos decía) que íbamos a convertirnos en estadounidenses y que eso es lo que éramos. No significa que ya no fuéramos colombianos, pero en cuanto a nuestra forma de comportarnos, de actuar, de comunicarnos y de pensarnos, era realmente que simplemente éramos estadounidenses".

Moreno estudió en la Universidad de Michigan y se interesó por el mundo de los autos en 2005, llegó a Cleveland, Ohio, donde invirtió todo su dinero en un concesionario de Mercedes-Benz, el cual amplió a una gran cadena que actualmente incluye todo tipo de marcas, incluidas Nissan, Volkswagen, Acura y Mini.

Con el éxito en el sector de los automóviles, Moreno ingresó al mundo del blockchain, creando una empresa que ayuda a digitalizar los títulos de los autos.

Su hermano mayor Luis Alberto Moreno fue ministro de Desarrollo Económico, embajador de Colombia en EE.UU. y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Posturas políticas

Getty Images Moreno fue muy crítico de Trump durante su primer mandato, pero ahora es parte de su coalición.

Antes de ingresar en la política, mientras aún trabajaba como empresario, Moreno empezó a expresar opiniones sobre la necesidad de una reforma al sistema migratorio en EE.UU. que premiara los méritos profesionales de los postulantes y que ofreciera un camino a la legalización a los millones de indocumentados en el país.

Incluso, en varios puntos de la campaña de 2016, Moreno fue abiertamente crítico de Donald Trump, según un reportaje de la cadena NBC de 2021 sobre comunicaciones filtradas entre Moreno y figuras del Partido Republicano.

Respondiendo a una invitación a reunirse con el entonces director del partido Reince Preibus, Moreno respondió: "¡Soy un firme defensor del partido! Pero… si Donald Trump es nominado, lo consideraré una toma de control hostil y dejaré de asociarme con ese nuevo Partido Republicano".

Al ver que la influencia de Trump se extendía sobre el Partido Republicano luego de sus numerosas victorias electorales durante la primaria republicana de 2016, Moreno subió el tono a sus críticas del actual presidente: "Le voy a dar mi apoyo a candidatos individuales, pero no soy capaz de apoyar a un partido en el que el líder es ese maniático".

Sin embargo, ese tono giró a favor del presidente cuando Moreno intentó llegar al Congreso por primera vez, en la primaria estatal de Ohio en 2022.

Luego de una conversación con Trump, Moreno dejó su aspiración al escaño, que terminaría ganando el actual vicepresidente, J.D. Vance.

En abril de 2024, Moreno anunció que se lanzaría nuevamente al Congreso, y recibió el apoyo de Trump.

La campaña de Moreno estuvo enfocada en ideales marcadamente conservadores: "Somos un país soberano", le dijo a una cadena local de Ohio durante su campaña.

"Vamos a tener una frontera segura. Vamos a tener dominio energético. Vamos a hacer acuerdos comerciales que beneficien a Estados Unidos. Nos vamos a asegurar de que tengamos seguridad en todo el mundo".

Moreno se ha declarado en contra del aborto: ""Soy 100 por ciento pro-vida sin excepciones", ha dicho.

Frente a las políticas estadounidenses que refieren a Colombia, Moreno ha criticado al gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, impulsando legislación para sancionar al mandatario y a miembros de su gabinete.

El mandatario colombiano le respondió refiriéndose a él como un "apátrida" que le "pidió a Trump bloquear a Colombia.

La oficina del senador declinó una solicitud de entrevista hecha por BBC Mundo.

