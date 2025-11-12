BBC El caso Epstein se ha convertido en un asunto incómodo para Trump.

Nuevos documentos publicados por los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. parecen mostrar que el presidente Donald Trump fue mencionado varias veces por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en emails que intercambió con su socia Ghislaine Maxwell y con el escritor Michael Wolff, autor de varios libros sobre el mandatario.

Trump siempre ha negado cualquier implicación o conocimiento de la red de tráfico sexual de Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de alta seguridad de Nueva York mientras esperaba ser enjuiciado.

Los representantes demócratas difundieron este miércoles un supuesto correo de Epstein de 2011 en el que le indicaba a Maxwell que Trump "pasó horas" en su casa con una víctima de explotación sexual cuyo nombre aparece tachado en la publicación para preservar su intimidad pero que luego fue identificada como Virginia Giuffre, quien se suicidó el pasado abril.

En el mismo email, Epstein se habría referido a Trump como "el perro que aún no ha ladrado".

Los demócratas también publicaron otro supuesto correo de Epstein de 2019 en el que le dice a Wolff que Trump "sabía lo de las chicas", aparentemente en referencia a las jóvenes explotadas sexualmente por él.

Según el escrito, el ahora presidente le habría pedido a Maxwell que dejara de suministrarle jóvenes al propio Epstein.

Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión en EE.UU. por trata de personas con fines sexuales.

En un tercer correo electrónico de 2015, Wolff avisa de que que la cadena CNN planeaban preguntarle a Trump -entonces candidato en las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2016- por su relación con Epstein, quien en el intercambio pregunta al escritor: "Si tuviéramos que prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?".

"Creo que deberías dejarle que se ahorque solo", responde Wolff. "Si dice que no ha estado en la casa o que no ha montado en el avión (en referencia al jet privado en el que Epstein traficaba a las menores), eso te dará una ventaja", escribe el periodista.

Tras la publicación de estos tres correos por parte de los demócratas, los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron más de 20.000 documentos adicionales relacionados con el caso Epstein que contienen numerosos emails del fallecido financista.

Getty Images Trump reconoce haber mantenido una amistad con Espstein, pero asegura que luego se distanciaron.

Falsa narrativa

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió este miércoles a la publicación de los documentos asegurando que "los demócratas filtraron selectivamente correos a los medios liberales para crear una falsa narrativa para calumniar al presidente Trump".

"La víctima no identificada mencionada en estos correos es la difunta Virginia Giuffre, que dijo reiteradamente que el presidente Trump no estuvo implicado en ningún ilícito de ningún tipo y 'no pudo haber sido más amigable con ella' en sus escasas interacciones", aseguró Leavitt.

"Estas historias no son más que intentos malintencionados de desviar la atención de los logros históricos del presidente Trump, y cualquier estadounidense con sentido común ve claramente este engaño y la evidente distracción que supone para impedir la reapertura del gobierno", señaló la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

La reanudación de las sesiones de la Cámara de Representantes de EE.UU. este miércoles debía centrarse en un voto para poner fin al cierre del gobierno federal, que se ha prolongado durante más de un mes.

Pero con la publicación de los correos electrónicos de Epstein, los demócratas han marcado la pauta y han colocado el tema en primer lugar de la agenda.

Adam Gray / Getty Diversas voces reclaman al gobierno de Donald Trump que publique todos los documentos relacionados con el caso Epstein.

Un escándalo que no termina

La sombra de Epstein ha estado presente en la política estadounidense desde hace años y se ha convertido en un problema para el gobierno de Donald Trump, al que diversas voces reclaman que publique todos los archivos relacionados con el caso, también entre sus partidarios.

La entidad gestora de la herencia de Epstein confirmó que había entregado este lunes cerca de 2.900 documentos compuestos por más de 23.000 páginas al Comité de Supervisión del Congreso cumpliendo con un requerimiento de este.

Los demócratas aseguraron que la publicación de los correos suponen "un golpe contra el encubrimiento de Epstein por parte de la Casa Blanca".

Pero Trump ha mantenido siempre que rompió su amistad con Epstein y lo expulsó de su club privado de Florida por la manera en que trataba a las empleadas. La Casa Blanca sostiene que los demócratas están intentando con "mala fe" desviar la atención de la probable inminente reapertura del gobierno federal tras semanas de cierre.

La atención se centra ahora en qué más contienen los documentos entregados por los gestores de los documentos de Epstein. Periodistas y congresistas los están examinando en busca de nueva información.

En el horizonte está la votación prevista en la Cámara de Representantes para determinar si se ordena la publicación de todos los archivos de Epstein que aún no han salido a la luz.

*Con información de Nomia Iqbal y Anthony Zurcher.

