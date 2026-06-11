- México 2 – Sudáfrica 0.
- México ganó en el Estadio Azteca con gol de Quiñones en el minuto 9 y de Jiménez en el 67.
- Es la primera victoria del Tri en un partido inaugural. Había participado en 7 antes.
- En una ceremonia que fue una explosión de ritmo y color, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas dieron inicio al Mundial más grande jamás realizado: 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
- Hay 16 sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá. Conócelas aquí.
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¡Primera victoria para México!: el Mundial empieza con triunfo 2-0 ante Sudáfrica
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