La selección de Cabo Verde logró un inesperado empate frente a la poderosa España en su debut en el Mundial.
El equipo africano logró mantener su arco a cero y frenar el talento ofensivo español hasta lograr un 0-0 por el que pocos apostaban y que sus seguidores celebraron como una victoria.
El estadio de Atlanta fue el escenario del choque entre una de las seleccionesmás modestas en este torneo mundialista frente al equipo español, al que las apuestas situaban como uno de los favoritos al título.
La imagen de su arquero Vozinha llorando emocionado tras el final del partido fue una de las imágenes de la jornada.
Más información, en breve.
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