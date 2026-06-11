- México 1 – Sudáfrica 0. El Tri arranca ganando en el Estadio Azteca con gol de Quiñones en el minuto 9.
- En una ceremonia que fue una explosión de ritmo y color, Shakira, Maná, Los Ángeles Azules y otros artistas dieron inicio al torneo.
- Es el Mundial más grande jamás realizado: 48 selecciones y 104 partidos. Mira todo el calendario.
- Hay 16 sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá. Conócelas aquí.
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¡Primer gol del Mundial! México gana 1 a 0 contra Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026
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