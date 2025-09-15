EPA Stephen Graham, Owen Cooper y Erin Doherty vieron reconocido su trabajo en Adolescencia.

La serie Adolescencia se convirtió en la clara ganadora de la edición 77 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.

Este drama psicológico que ha sido aclamado como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas", se llevó seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper, que con 15 años de edad, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy.

Por su parte, Stephen Graham, protagonista y uno de los creadores de esta serie, se llevó dos premios: el de mejor actor principal y de mejor guion para una miniserie o película para TV, este último compartido con Jack Thorne.

La otra gran premiada de la noche fue la miniserie El estudio, que obtuvo cuatro galardones, incluyendo el recibido por Seth Rogen como mejor actor principal para cómica.

Rogen también se llevó el reconocimiento por mejor dirección y mejor guion de serie cómica, este último compartido con los otros guionistas de la serie: Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez.

Las series The Pitt, Severance y Hacks también recogieron más de un galardón.

Esta es la lista completa de ganadores:

Mejor serie dramática: The Pitt

Mejor serie cómica: El estudio

Mejor miniserie: Adolescencia

Mejor actriz principal en serie dramática: Britt Lower – Severance

Mejor actor principal en serie dramática: Noah Wyle – The Pitt

Mejor actriz principal en serie cómica: Jean Smart – Hacks

Mejor actor principal en serie cómica: Seth Rogen – El estudio

Mejor actriz principal de miniserie o película para TV: Cristin Milioti – El Pingüino

Mejor actor principal de miniserie o película para TV: Stephen Graham – Adolescencia

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Katherine LaNasa – The Pitt

Mejor actor de reparto en serie dramática: Tramell Tillman – Severance

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Hannah Einbinder – Hacks

Mejor actor de reparto en serie cómica: Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV: Erin Doherty – Adolescencia

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV: Owen Cooper – Adolescencia

Mejor guion de serie dramática: Dan Gilroy – Andor

Mejor dirección de serie dramática: Adam Randall, Caballos lentos

Mejor guion de serie cómica: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez – El estudio

Mejor dirección de serie cómica: Seth Rogen, El estudio

Mejor guion de miniserie o película para TV: Jack Thorne, Stephen Graham – Adolescencia

Mejor dirección de miniserie o película para TV: Philip Barantini, Adolescencia

Mejor concurso de telerrealidad: The Traitors

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor guion de programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver

Mejor programa de entrevistas: The Late Show with Stephen Colbert

BBC

