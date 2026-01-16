Getty Images Los ganaderos europeos temen la competencia de la carne de vacuno llegada desde Argentina, Uruguay o Brasil.

700 millones de personas unidas en una sola zona comercial. Esa es la propuesta del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea que creará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Este acuerdo multilateral entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con los 27 Estados del bloque comercial europeo contrasta con la política de aranceles, nacionalismo y acuerdos bilaterales impuesta por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Sin embargo, no todos los países están contentos: Francia lidera junto con Polonia, Hungría, Austria e Irlanda el grupo que se oponen de forma contundente.

El acuerdo comercial UE-Mercosur eliminará la mayoría de los aranceles en los próximos 15 años y facilitará la entrada en Europa de productos vacunos, pollo, azúcar y soja. Y eso para muchos agricultores del Viejo Contiente significa una competencia desleal ya que estos productos suelen ser más baratos debido a los menores costos laborales y ambientales.

Esta semana los agricultores franceses volvieron a tomar las calles. Hasta 350 tractores invadieron la icónica avenida de los Campos Elíseos y acamparon cerca del edificio del Parlamento.

Las protestas reflejan un profundo malestar que afecta al sector agrícola francés, y la firma prevista de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se considera la gota que colma el vaso.

Getty Images El impacto que tendrá el acuerdo divide a los Estados miembros: Francia lidera el bloque del descontento.

Los tractores de agricultores irlandeses también se dejaron oír estas semanas. Decenas acudieron en masa a las carreteras de Athlone, en el centro de Irlanda, exhibiendo pancartas con lemas como "Stop UE-Mercosur" y la bandera de la Unión Europea con la palabra "vendidos".

Y lo mismo ha sucedido en Polonia, Hungría y Austria: carreteras cortadas, agricultores enfadados y tractores en las capitales reclamando a sus parlamentarios que vuelvan a repensar un tratado que lleva 25 años gestándose.

Las manifestaciones de agricultores en toda Europa ocurren solo días antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vuele a Paraguay a la firma oficial y traiga el documento al Parlamento Europeo, que debe dar el visto final a un pacto destinado a impulsar sustancialmente los lazos comerciales de los firmantes.

Competencia "desleal"

El miedo generalizado en algunos países europeos es el de una pérdida de ingresos en un sector con unas normas de producción consideradas mucho más rigurosas que las sudamericanas, que obligan a producir con costes más elevados.

Y es que los expertos coinciden en que las diferencias en normas sanitarias y de bienestar animal entre el bloque del Mercosur y el europeo son grandes. En la UE existen reglas estrictas sobre trazabilidad, pesticidas, hormonas y bienestar animal.

Se teme que productos importados no cumplan estándares equivalentes, pero compitan igualmente en precio. Un punto que genera rechazo tanto en productores como en consumidores.

"Muchos agricultores franceses ya están sufriendo las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para controlar la crisis de la dermatosis nodular en la ganadería", dice desde París Benjamin Melman, CIO de Edmond de Rothschild AM.

En 2019, cuando el pacto parecía cerrado, las preocupaciones ambientales fueron un enorme punto de fricción, impidiendo el avance de las negociaciones desde entonces.

Según varios estudios de simulación, es probable que el acuerdo comercial UE-Mercosur beneficie a Francia en general, pero sus efectos se distribuyen de forma desigual.

"Los ganadores estarían en la industria y los servicios, mientras que los costos del ajuste irían a sectores de la agricultura, especialmente la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar y el etanol, donde las importaciones de competidores del Mercosur podrían ser significativas", explica a BBC Mundo Germán Ríos, profesor de Economía y Director del Observatorio de América Latina de IE University.

Estos sectores agrícolas están altamente organizados y tienen influencia política en Francia, lo que explica la intensidad de la oposición interna.

Para el profesor existen dos riesgos claros para los agricultores: podría generar pérdidas localizadas, lo que provocaría el cierre de explotaciones agrícolas y la pérdida de empleos en las regiones afectadas.

Un segundo riesgo es el fiscal para el país en su totalidad. "Si los subsidios de compensación y ajuste son grandes, podrían ampliar el déficit y la deuda pública, lo que puede requerir recortes del gasto en otras áreas o impuestos más altos a lo largo del tiempo", apunta.

Política interna y geopolítica

"El diferente impacto que tendrá el acuerdo divide a los Estados miembros. Una coalición de apoyo está liderada por Alemania, que considera al Mercosur un mercado de exportación lucrativo, especialmente para su sector automotriz, que se encuentra en crisis", afirma Max Maton, economista de Oxford Economics.

En esto coincide François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel AM, quien opina que, "aunque el acuerdo es muy positivo para ciertas industrias europeas, como el sector automovilístico, será más negativo para otras, como la agricultura".

Por esto, dice Rimeu, es fácil entender por qué Alemania apoya firmemente el acuerdo, mientras que Francia se muestra mucho menos entusiasta.

Desde el punto de vista político, Francia se encuentra en una situación delicada debido a que el gobierno no tiene mayoría.

"Se acercan las elecciones. El descontento es elevado y los políticos parecen dispuestos a aprovechar la situación. Por lo tanto, aunque el impacto del acuerdo con Mercosur en la economía francesa pueda ser en general mixto, entendemos que el Gobierno quiera asegurarse de que no se produzca una oleada de protestas por parte de los perdedores del sector agrícola", explica Melman.

En países como Polonia o Irlanda, el sector agropecuario también es clave electoralmente por lo que aceptar el acuerdo puede tener costos políticos internos.

Una vez implementado en su totalidad, los exportadores de la UE ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles.

Getty Images Los fabricantes de automóviles alemanes han visto menguar sus beneficios y perder ventas en todo el mundo.

"Estratégicamente, el acuerdo ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa", añade Maton.

El pacto permitiría a la UE un acceso mucho mejor a los abundantes minerales críticos de los países del Mercosur, mediante la eliminación de los impuestos a la exportación. Los países del Mercosur contienen una parte considerable de los recursos mundiales de litio, grafito y níquel.

"Este acuerdo ayudaría a desplazar la influencia china en la región mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales entre la UE y el Mercosur y la convergencia regulatoria", concluye el profesor.

En un momento en que el proteccionismo comercial parece estar en auge, cinco países de Sudamérica han optado por estrechar sus lazos con Europa y aceptar que en algunas industrias habrá ganadores y en otras perdedores. Y eso es algo que difícilmente se puede evitar.

Pero para muchos analistas, el acuerdo del Mercosur es más estratégico que macroeconómico.

"Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica", estima Nenad Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer.

En este punto coincide el economista de Oxford Economics:

"El impacto económico total del pacto comercial será modesto si se aprueba definitivamente. Sin embargo, políticamente, refleja un compromiso con el multilateralismo y el libre comercio que parece estar en declive, dadas las crecientes tensiones geopolíticas, la transición hacia acuerdos bilaterales y la llegada de Trump".

Getty Images Se eliminarán el 90% de los arenceles en un periodo de 10 a 15 años.

