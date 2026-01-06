Getty Images

Salaban Salad Muse ha construido toda su vida en torno al olíbano, también conocido como franquincienso, la resina con la que se produce un apreciado incienso.

Vive en el pequeño pueblo de Dayaha, en la región de Sanaag, en Somalilandia, una región separatista de Somalia, y trabaja como recolector de la famosa resina aromática, que se obtiene únicamente del árbol Boswellia.

Cada año, acampa de tres a seis meses en una cueva cerca del terreno que posee con estos árboles. Cada día recorre la tierra, propiedad de su familia y cuidada durante generaciones. Va de árbol en árbol, inspeccionando la corteza en busca de plagas, raspando la arena y cuidando las plántulas que plantó a principios de la temporada.

Pero el destino de estos bosques, y el sustento de los recolectores de olíbano, pende de un hilo. A medida que los bosques se deterioran, las industrias locales e internacionales que se han desarrollado en torno al olíbano se ven obligadas a reconsiderar cómo se produce, rastrea y vende esta preciada sustancia en todo el mundo.

El incienso de olíbano se asocia con la ofrenda bíblica sagrada al niño Jesús de los Reyes Magos, junto con el oro y la mirra. También se ha utilizado durante milenios en la medicina india y china, y es uno de los productos más antiguos comercializados a nivel mundial.

Hoy en día, se ha convertido en un elemento básico de la industria del bienestar y se u para producir una aromática nube de humo que se utiliza para la meditación y la curación medicinal, así como para los rituales que han perdurado durante siglos de culto católico.

Para Salad Muse, sin embargo, tiene asociaciones mucho más terrenales. Él y muchos otros recolectores de Somalilandia y países vecinos dependen del olíbano para sus ingresos.

Tala excesiva

El Cuerno de África es una de las principales zonas de producción de olíbano a nivel mundial, incluyendo Somalilandia, Somalia, Etiopía y Sudán. Sin embargo, hoy en día, las tensiones locales, los escasos pagos a los agricultores, la incertidumbre regulatoria y la creciente demanda mundial presionan a algunos recolectores de estos países para que talen los árboles a niveles insostenibles.

A un mundo de distancia de esta historia festiva, este codiciado producto proviene de varias subespecies de Boswellia, un resistente árbol del desierto con corteza papirácea y hojas escasas, que a menudo se encuentra aferrado a los despeñaderos de las tierras altas secas de Somalilandia.

Los recolectores extraen resina de la corteza de los árboles silvestres de Boswellia, a menudo trabajando largas jornadas a cambio de una remuneración basada en la producción de resina, con un sistema de precios volátiles y cadenas de suministro informales. Además, pueden quedar expuestos a intermediarios que se aprovechan del conflicto en la zona y de la falta de supervisión gubernamental, según los expertos.

Al igual que el agua de abedul y el jarabe de arce, el olíbano se cosecha mediante un proceso conocido como sangría, en el que se realizan incisiones en la corteza del árbol para que la resina se filtre. La savia se endurece formando "lágrimas" durante varias semanas, que los recolectores luego raspan del árbol.

La extracción tradicional de resina se realiza con moderación, con incisiones cuidadosas. Sin embargo, hoy en día, los árboles de Boswellia suelen ser sometidos a una extracción mucho mayor de la que pueden soportar, lo que les causa daños a largo plazo. Según un informe de 2022, un árbol puede tardar 10 años o más en recuperarse de los daños causados por una tala excesiva.

Otros factores que afectan a los árboles

Muchos otros factores también afectan a los árboles. El cambio climático ya está afectando a algunas zonas. Las plagas del escarabajo perforador de la madera también han sido devastadoras.

Las poblaciones de B. papyrifera, la principal fuente de olíbano que se encuentra en Etiopía y Sudán, están colapsando en toda su área de distribución geográfica, según un estudio publicado en la revista Nature en 2019. Más del 75 % de las poblaciones estudiadas carecen de árboles jóvenes, según el estudio, y la regeneración natural ha estado ausente durante décadas debido a una combinación de pastoreo de ganado, quemas frecuentes y extracción imprudente.

El estudio señaló que otras especies de Boswellia se enfrentan a amenazas similares (el comercio de incienso sigue dependiendo abrumadoramente de árboles silvestres en lugar de cultivos). Dentro de 20 años, según el estudio, la producción de olíbano se reducirá a la mitad.

Sin embargo, los investigadores han señalado la dificultad de evaluar la situación de los árboles en Somalilandia debido a las tensiones locales.

El olíbano está "seguramente amenazado", aunque solo existen datos fiables y disponibles para unas pocas especies, afirma Anjanette DeCarlo, fundadora del proyecto Save The Frankincense (Salvemos al olíbano) y coautora de un informe de 2022 sobre los daños a los árboles de Boswellia debido a la tala excesiva.

Alamy La resina aromática se ha utilizado durante miles de años para incienso y remedios tradicionales.

Sin embargo, de varias especies, aún quedan muchos ejemplares, añade. "Todo depende de las principales amenazas en cada lugar, como el pastoreo de camellos, la extracción intensiva de incienso, las condiciones climáticas extremas (inundaciones repentinas, por ejemplo) y la minería".

La plantación a mayor escala, desde África Occidental hasta Etiopía, también podría mejorar la situación, añade. "Podría ser un buen impulso. Aumentaría enormemente la probabilidad de supervivencia de la especie y del incienso a largo plazo".

Sin embargo, otros han señalado que un aumento en el cultivo también podría conllevar riesgos, como estimular conflictos por la tierra o el agua.

La agitación política en Somalia y Somalilandia puede dejar a los recolectores expuestos a contratos de compra inmediata que implican múltiples intermediarios, afirma Andy Thornton, experto en el mercado del incienso y socio director de Silvan Ingredient Ecosystem, una consultora de cadenas de suministro resilientes.

Cuando la resina llega a los proveedores occidentales de incienso, puede venderse hasta por US$60-100 por kg, añade, pero los recolectores en Somalilandia suelen recibir solo entre US$2 y 5 por kg, apenas el 3% del valor final.

"Quienes gestionan el precio de exportación son quienes tienen suficiente dinero para integrar las cadenas de suministro y luego asumir el riesgo de la transferencia", afirma Thornton.

Presiones del mercado

El mercado mundial del olíbano se estimó en US$363 millones en 2023, con un comercio de entre 6.000 y 7.000 toneladas anuales, y se proyecta que casi duplique su valor, superando los US$700 millones para 2032. De las 24 especies de Boswellia presentes en el mundo, las dos especies nativas clave de Somalilandia son especialmente apreciadas por sus propiedades y aroma.

La demanda de Boswellia frereana, nativa del norte de Somalia y Somalilandia, es tan fuerte que los compradores internacionales la han denominado "la reina del olíbano". Esto ha convertido el comercio de olíbano de Somalilandia en uno de los más importantes del mundo, con exportaciones estimadas de al menos 1.000 toneladas anuales.

La sobreexplotación de Boswellia suele deberse a la presión económica, afirma Thornton, pero también señala las presiones ambientales. "Cuanto mayor es el estrés climático e hídrico, menos viable se vuelve el pastoreo", afirma. "Por lo tanto, cuando los precios bajan, pero el olíbano es el último ingreso, los recolectores no tienen más remedio que talar más árboles".

Getty Images Un agricultor de Bosaso, Somalia, recoge "lágrimas" de olíbano de un árbol de Boswellia.

Stephen Johnson es director de FairSource Botanicals, una consultora estadounidense de abastecimiento ético, y de Dayaxa Frankincense Export Company (DFEC), un exportador de olíbano con sede en Somalilandia. Él explica que el problema radica en la escasa supervisión del mercado y en la falta de una certificación global reconocida para el olíbano.

"Lo que falta es el incentivo empresarial para decir: 'Si al mercado le importa la trazabilidad y la sostenibilidad, queremos implementar estos programas para poder interactuar con el mercado de forma más eficaz’", afirma. "Entonces, se obtendría mucho más dinero por unidad que se podría destinar a programas de trazabilidad".

Johnson está intentando desarrollar esto. Desde 2023, su equipo en DFEC ha utilizado herramientas sencillas de recopilación de datos móviles en Somalia y Omán para crear mapas de la cadena de suministro, vinculando cada lote de resina con fotos con GPS y datos ecológicos.

Los servicios del DFEC incluyen tres funciones principales: una aplicación de trazabilidad, una aplicación de salud de los árboles y una función de desarrollo de capacidades. Los recolectores se registran en DFEC a través de la aplicación de trazabilidad y luego llevan la resina a su centro de recolección. La empresa registra cuándo y dónde se extrae la resina, inspecciona la calidad y registra su traslado desde el pueblo hasta el almacén, el envío y, finalmente, el comprador final.

"Incluso los recolectores más remotos pueden recibir pagos a través de Zad", afirma Johnson, refiriéndose a un sistema de billetera móvil ampliamente utilizado en la región.

También se ofrece una aplicación independiente para rastrear y monitorear la salud de los árboles. Los agentes de DFEC realizan visitas a los sitios para tomar imágenes de los árboles, así como mediciones como la edad, la altura y el número de incisiones. Registran estos datos en la aplicación de salud de los árboles, donde pueden geolocalizarlos, y los monitorean mediante revisiones cada seis meses.

Los resultados de los programas piloto iniciales de la aplicación, realizados entre enero de 2023 y junio de 2024, mostraron que se había llegado a más de 8.000 recolectores. DFEC también afirma haber apoyado a unos 1.400 recolectores para adaptarse al cambio climático mediante talleres y capacitaciones para ayudarlos a cuidar los árboles. Hasta la fecha, se han comprado siete toneladas de resina a las comunidades locales a través de la aplicación, y se han registrado más de 3.000 árboles de incienso en docenas de fincas.

DeCarlo, quien ha participado en el programa, afirma que esta trazabilidad verificable y basada en datos es fundamental para reducir los riesgos en las cadenas de suministro y crear alianzas más éticas. "Empodera a quienes gestionan directamente los árboles", afirma. "Además, ofrece a los compradores la oportunidad de invertir en sostenibilidad".

El sistema de seguimiento de la aplicación "parece funcionar muy bien y posibilita un seguimiento cercano, además de dar credibilidad", afirma Frans Bongers, profesor de ecología forestal en la Universidad de Wageningen (Países Bajos), quien ha trabajado con olíbano durante décadas, pero no está involucrado en la aplicación.

También es reconfortante para los usuarios de resina saber que el producto es vigilado y monitoreado tan de cerca, afirma, y que el monitoreo a largo plazo de la salud de los árboles se está convirtiendo en una posibilidad. "Por supuesto, esto tiene un costo", añade.

A pesar del potencial de las aplicaciones, algunos investigadores argumentan que aún se necesita más trabajo para fomentar la demanda de incienso más sostenible entre quienes lo compran.

Getty Images DeCarlo cree que la Iglesia católica podría usar su enorme poder blando para influir positivamente en el mercado del incienso.

En particular, DeCarlo afirma que la Iglesia católica podría usar su enorme poder blando para influir positivamente en el mercado. Si bien la Iglesia representa solo el 5% del comercio mundial de olíbano, argumenta, pocas instituciones ejercen tanta influencia simbólica y moral.

"Casi me emociona imaginar al Papa haciendo una declaración o iniciativa por el gran impacto que podría tener", afirma. Tendría un efecto dominó.

Esos árboles importan, y la gente que realiza ese trabajo, las mujeres que se esfuerzan al máximo, sentadas 12 horas al día clasificando estas resinas, también importan.

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí para leer la historia en el sitio original.

