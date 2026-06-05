Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) Dawa Sherpa (izquierda), quien se temía había fallecido en algún rincón de la montaña más alta del mundo, consiguió ponerse a salvo.

Un soldado retirado británico relató el momento en que se separó de un guía de montaña nepalí mientras descendían del Everest.

Dawa Sherpa fue encontrado con vida el jueves, seis días después de haber sido visto por última vez cerca del Campamento 3, a unos 7.500 metros de altitud.

El escalador Chris Thrall afirmó que, al principio, le resultaba imposible creer que Sherpa hubiera sobrevivido contra todo pronóstico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Es increíble, un minuto antes estaba conteniendo las lágrimas con su hija, y al siguiente lo veía arrastrándose hacia el pueblo. Es absolutamente asombroso, indescriptible", declaró Thrall al programa Newshour de la BBC.

Thrall vio a Dawa Sherpa por última vez sentado sobre su mochila, descansando brevemente mientras regresaban al campamento base tras arduas jornadas de escalada.

Thrall pasó junto al guía, también conocido como Hillary Dawa Sherpa en honor al famoso alpinista Edmund Hillary.

Continuó descendiendo solo durante unos 50-100 metros, según sus cálculos, antes de encontrarse con otro miembro del grupo: un escalador polaco sin oxígeno, que sufría de congelación severa.

"Inmediatamente, mi atención se centró en el más débil del trío. Y ahí terminó todo", declaró a Newshour.

"Mientras miraba hacia arriba, al ayudar a este hombre a descender, Hillary Dawa parecía inmóvil, y desde luego no estaba descendiendo, porque habríamos visto su linterna frontal", agregó.

La última vez que se vio a Dawa Sherpa fue por encima del Campamento 3, a unos 7.500 metros de altitud.

Durante los siguientes seis días no hubo rastro de él. Su esposa había comenzado a ofrecer oraciones por el descanso de su alma, según declaró a la AFP.

BBC

A medida que disminuían las esperanzas de supervivencia, Dawa Sherpa fue regresando lentamente, y el jueves fue avistado por un equipo de limpieza mientras descendía lentamente por la montaña más alta del mundo.

Cuando Thrall vio por primera vez comentarios en redes sociales que decían que Dawa Sherpa había sido encontrado con vida, pensó que se trataba de spam.

"Realmente desafía todas las probabilidades. Ayer me reuní con la familia para ofrecerles mis más sentidas condolencias", declaró a Newshour.

Añadió que estaba "muy contento por Hillary y que esperaba hablar con él pronto".

Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, la empresa que supervisaba las labores de búsqueda, lo calificó de "verdadero autorrescate".

"Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro", afirmó.

Dawa Sherpa está "consciente y recibiendo tratamiento", según Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de Katmandú, Nepal.

"Estamos tratando sus congelaciones, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le está realizando una evaluación más exhaustiva y permanecerá en nuestra UCI", apuntó.

"Me reconoció… está bien y habla", declaró su hija Mhendo Lhamo Sherpa a la agencia de noticias Reuters tras visitarlo.

"Estamos felices", agregó.

Más de mil personas han alcanzado la cima del Everest esta temporada, convirtiéndola en la más concurrida de la historia. Cinco personas han fallecido, según la agencia de noticias AFP.

PRABIN RANABHAT / AFP via Getty Images El guía fue trasladado a un hospital de Katmandú donde se recupera de las lesiones por el frío y también por la deshidratación.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más