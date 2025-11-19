EPA La 74.ª Miss Universo será coronada en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre.

Dos jueces de Miss Universo renunciaron días antes de que se celebre el certamen anual de belleza, y uno de ellos acusó a los organizadores de manipular el proceso de selección.

El músico franco-libanés Omar Harfouch, quien anunció en Instagram su renuncia al jurado de ocho miembros, alegó que un "jurado improvisado" había preseleccionado a las finalistas antes de la competencia, que se celebrará el viernes en Tailandia.

Horas más tarde, el entrenador y ex jugador de fútbol francés Claude Makélélé también anunció su retiro, citando "razones personales imprevistas".

Las renuncias se producen dos semanas después de que varias concursantes de Miss Universo abandonaran un evento previo al certamen debido a los comentarios controvertidos realizados por un funcionario del país anfitrión, Tailandia.

"Se ha formado un jurado improvisado para seleccionar a 30 finalistas de entre los 136 países participantes, sin la presencia de ninguno de los [ocho] miembros reales del jurado, incluyéndome a mí", escribió Harfouch en una publicación de Instagram el martes, afirmando que se había enterado de esto a través de las redes sociales.

Según afirmó, el jurado no oficial está compuesto por "personas con un importante conflicto potencial de intereses debido a ciertas relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo".

Harfouch no explicó cómo funcionaría este "jurado improvisado" ni cómo invalidaría la decisión del jurado oficial.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/Shutterstock El certamen de belleza generó controversia después de que su director en Tailandia, reprendiera públicamente a Miss México, Fátima Bosch

La Organización Miss Universo emitió el martes un comunicado para refutar las afirmaciones de Harfouch.

Declaró que "ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas".

El comunicado sugiere que Harfouch podría haberse referido al programa Beyond the Crown, una "iniciativa de impacto social" que opera de forma independiente del certamen Miss Universo y cuenta con un comité de selección propio.

La Organización Miss Universo anunció el comité de selección de Beyond the Crown el lunes.

En su comunicado del martes, la organización afirmó que las acusaciones de Harfouch habían "tergiversado" el programa.

Makélélé, quien también anunció su renuncia a través de Instagram, la describió como una "decisión difícil".

"Tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma representa el empoderamiento, la diversidad y la excelencia, valores que siempre he defendido a lo largo de mi carrera", escribió.

El certamen de belleza generó controversia a principios de este mes después de que su director en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reprendiera públicamente a Miss México, Fátima Bosch, en un evento previo al certamen por no publicar contenido promocional en sus redes sociales.

En videos que se viralizaron, se puede ver a Bosch y a varias otras concursantes abandonando el evento, y se oye a algunas gritarle a Nawat.

Nawat afirmó posteriormente que algunas de sus palabras fueron malinterpretadas, pero su conducta provocó una severa reprimenda por parte de la Organización Miss Universo, que desde entonces envió una delegación de ejecutivos internacionales para hacerse cargo de la organización del certamen.

