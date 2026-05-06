Getty Images Fernando Clavijo es el presidente de la comunidad autónoma de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no está dispuesto a que el crucero MV Hondius, donde se detectaron varios casos de hantavirus, atraque en un puerto de la isla de Tenerife tal y como anunció el gobierno de España.

"No puedo permitir que entre en Canarias", afirmó, en declaraciones a la emisora de radio Onda Cero.

El presidente de la comunidad autónoma respondió así al anuncio del gobierno de Pedro Sánchez, que indicó que el crucero atracará el sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

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El ejecutivo español especificó que los 14 pasajeros españoles serán puestos en cuarentena en Madrid y los extranjeros serán evacuados a sus países de origen.

El MV Hondius se encuentra anclado cerca de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, con unas 150 personas bajo "estrictas medidas de precaución", según la empresa operadora.

Tres pasajeros han muerto y otros tres con síntomas fueron evacuados este miércoles para recibir atención médica en los Países Bajos.

El crucero zarpó desde Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

"No nos han dado información"

Clavijo, líder del partido regionalista Coalición Canaria, argumentó que no se ha consultado a su gobierno sobre la decisión de enviar allí el MV Hondius, una medida que el gobierno de España habría acordado con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aseguró desconocer "cuál es el acuerdo de la OMS con el gobierno de España" y que aún no tiene claro "cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa".

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", declaró a la agencia EFE.

Getty Images El MV Hondius está fondeado frente a las islas africanas de Cabo Verde.

El dirigente autonómico también alegó que "no tiene sentido" que, si los pasajeros "están técnicamente sanos", tengan que desembarcar en Canarias para su repatriación.

"¿Por qué, si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace, en este caso, en el puerto de Praia (Cabo Verde) o en el aeropuerto de Praia, y se somete al 'viacrucis' a todos estos pasajeros a una navegación de tres días hasta llegar a un puerto canario?", afirmó.

También argumentó que el hospital Nuestra Señora de La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife carece del protocolo adecuado para atender este caso.

"Ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y, como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente", alegó.

Clavijo exigió "lealtad, información y colaboración" al gobierno de Pedro Sánchez y le exigió que comparta información sobre "qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa…" de cara a tomar una decisión.

BBC

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