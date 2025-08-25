Reuters Rescatistas llegaban al lugar cuando se produjo el segundo ataque.

Estaba en la sala de emergencias del hospital Nasser "cuando las explosiones destrozaron el quirófano de al lado", dijo una funcionaria de la organización Ayuda Médica para Palestinos en Gaza.

Hadil Abu Zaid calificó la escena de "insoportable", mientras otro profesional médico, que no quiso ser identificado, dijo que también se encontraba en la sala de emergencias cuando se produjo un segundo ataque.

"La realidad es que no hay ningún lugar seguro", declaró.

Al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas que trabajaban para medios internacionales, murieron este lunes en un ataque israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud del territorio.

Cuatro de los periodistas trabajaban para las agencias Reuters, AP, Al Jazeera y Middle East Eye, confirmaron los medios.

Varias personas murieron en un ataque inicial y otras perdieron la vida en un segundo ataque que ocurrió mientras los rescatistas acudían al lugar, informó la Defensa Civil gazatí.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó a través de un comunicado en la red social X que "Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el hospital Nasser de Gaza".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el ataque a través de un comunicado.

"El Jefe del Estado Mayor ordenó realizar una investigación inicial lo antes posible", dice el texto, y añade que las FDI "lamentan cualquier daño a personas no implicadas y no atacan a periodistas como tales".

"Las FDI actúan para mitigar el daño a las personas no implicadas en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de sus tropas".

El director de la Organización Mundial de la Salud condenó el ataque en el que dijo que murieron varios trabajadores sanitarios.

Tedros Adhanom Ghebreyesus informó que la zona afectada alberga el servicio de urgencias del hospital, la sala de hospitalización y la unidad quirúrgica, además de la escalera de emergencia, que también resultó dañada.

En una publicación en X, agregó que entre los heridos hay "pacientes en estado crítico que ya recibían atención médica".

"Mientras la población de Gaza sufre hambre, su ya limitado acceso a la atención médica se ve aún más afectado por los repetidos ataques", declaró Ghebreyesus.

"Detengan los ataques a la atención médica. Alto el fuego ya", declaró el director de la OMS.

Reacciones internacionales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó los ataques como "intolerables" y afirmó que civiles y periodistas "deben ser protegidos en cualquier circunstancia".

Getty Images Tras el doble ataque se produjo una condena internacional.

"Los medios de comunicación deben poder ejercer su misión con libertad e independencia para cubrir la realidad del conflicto. La ayuda humanitaria debe regresar. Hacemos un llamamiento a Israel para que respete el derecho internacional", agregó Macron.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que el gobierno está conmocionado por la muerte de varios periodistas, rescatistas y otros civiles. Pidió que se investigue el ataque.

El jefe de comunicaciones de Turquía, por otro lado, afirmó que Israel "ha cometido otro crimen de lesa humanidad" en un comunicado, mientras el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Lammy, dijo que está "horrorizado".

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó algunos comentarios sobre el incidente.

Cuando le preguntaron sobre el ataque, inicialmente pareció no tener conocimiento, diciendo: "¿Cuándo ocurrió esto?".

Al ser presionado para que respondiera, dijo: "No quiero verlo. Al mismo tiempo, tenemos que acabar con todo. Una pesadilla".

Además, mencionó el tema de los rehenes israelíes que quedan en Gaza, calificando la situación de "desagradable".

Quiénes eran los reporteros

La agencia de noticias Reuters informó que su camarógrafo Husam al Masri se encuentra entre los fallecidos.

Estaba transmitiendo una señal de televisión en directo desde la azotea, cuando ésta se apagó en el instante del ataque inicial.

EPA, AP, REUTERS De izquierda a derecha: Hussam al Masri, Mariam Dagga, Moaz Abu Taha, Mohammad Salama y Ahmed Abu Aziz.

Hatem Khaled, otro profesional que también trabajaba como fotógrafo para Reuters, resultó herido en el segundo ataque, según testigos.

La agencia declaró estar devastada y "buscando urgentemente más información".

La agencia de noticias AP informó que Mariam Dagga, periodista independiente que trabajaba para la organización, también falleció.

La agencia declaró estar "conmocionada y entristecida" por la muerte de la joven de 33 años.

Entre los otros fallecidos se encuentran Mohammad Salama, de Al Jazeera; Ahmed Abu Aziz, periodista independiente de Middle East Eye; y el fotógrafo Moaz Abu Taha.

El ataque del lunes se produce dos semanas después de que seis periodistas, incluidos cuatro de la cadena Al Jazeera, murieran en un ataque israelí selectivo cerca del hospital al Shifa en Ciudad de Gaza.

Con estas últimas muertes, el número de periodistas asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 asciende a casi 200.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), un organismo que promueve la libertad de prensa, la guerra en Gaza ha sido el conflicto más mortífero para los periodistas jamás documentado.

Israel ha prohibido a los medios de prensa internacionales, incluida la BBC, entrar a la Franja de Gaza de forma independiente, aunque ha autorizado el acceso controlado a algunos reporteros.

