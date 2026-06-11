Disclosure Day ("El día de la revelación") no es la peor película del año, pero bien podría ser la más decepcionante.

Para empezar, está dirigida por Steven Spielberg, uno de los cineastas estadounidenses vivos más importantes. Además, trata un tema que le ha obsesionado a lo largo de su carrera: la llegada de extraterrestres a la Tierra.

Abordó el tema por primera vez en Firelight, una película que realizó siendo adolescente en 1964. Retomó la temática en 1977 con su obra definitiva sobre ovnis, "Encuentros cercanos del tercer tipo", y la ha retomado varias veces desde ese momento, como en "E.T., el extraterrestre".

Cuando se lanzó el escalofriante tráiler de "El día de la revelación" —que incluía el crédito "historia de Steven Spielberg", sugiriendo lo mucho que le importa esta premisa—, muchos esperábamos que el cineasta, a sus 79 años, nos ofreciera una obra maestra que culminara su carrera: su última y profunda reflexión sobre una cuestión que ha ocupado sus pensamientos e investigaciones durante la mayor parte de su vida.

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¿Y qué nos ofreció en su lugar? Un thriller endeble y anticuado, lleno de persecuciones automovilísticas y sin ninguna idea nueva sobre los extraterrestres que no hayamos escuchado ya.

Getty Images Spielberg ha tocado el tema extraterrestre en varias de sus obras.

Josh O’Connor interpreta a Daniel, un experto en ciberseguridad que trabaja para una poderosa organización llamada Wardex.

Dicha organización se creó para mantener en secreto la información sobre extraterrestres; así que, en cierto modo, "El día de la revelación" es una reedición de Men in Black (Hombres de negro), pero sin las bromas.

Daniel decide revelar —o más bien divulgar— esta información, pero antes tiene que manejar un tiempo con su novia Jane (Eve Hewson) mientras espera la luz verde de su colega Hugo (Colman Domingo).

Resulta absurdo que Hugo insista en que Daniel no debe simplemente publicar la información en internet; en su lugar, los vídeos que ha robado deben difundirse a través de… eh… un canal de noticias de televisión local.

Al parecer, para Spielberg el mundo no ha evolucionado desde el estreno de "E.T., el extraterrestre".

Varias tramas

Getty Images Emily Blunt interpreta a Margaret, una meteróloga con poderes psíquicos.

Otra trama de la película presenta a Emily Blunt como Margaret, una meteoróloga vivaz que de repente descubre que puede hablar todos los idiomas de la Tierra, además de uno o dos de otros lugares.

Blunt está fantástica y las escenas centradas en los incipientes poderes psíquicos de Margaret son tan divertidas que Spielberg probablemente debió haber descartado el resto y haber hecho una película sobre ellos.

Sin embargo, la mayor parte de "El día de la revelación" se enfoca en Daniel y Jane —personajes que apenas se esbozan— huyendo de los enemigos anónimos de Wardex.

En esencia, es un episodio sin gracia de "Los expedientes secretos X" o una historia más convencional de "Una batalla tras otra", en la que unas personas que no nos importan son perseguidas por otras personas que tampoco nos importan.

El villano de la función es Noah, interpretado por Colin Firth; un malvado de manual al que le dieron diálogos también de manual: "La historia no tiene tecla de reinicio", gruñe. "Si haces esto, no hay vuelta atrás".

La elección de Firth para el papel es un error. Se supone que Wardex es la operación definitiva de encubrimiento del "Estado profundo" estadounidense, por lo que resulta desconcertante tener a un inglés de maneras refinadas al mando.

Por otra parte, también distrae el hecho de que Wardex se base en el secretismo absoluto y, aun así, cuente con una sede enorme e innumerables empleados. ¿No se le habría escapado el secreto a alguno de ellos ya?

"Optimismo ingenuo"

Getty Images

Aun así, ese no es el único problema argumental desconcertante de la película.

Su mayor misterio no tiene que ver con los extraterrestres, sino con la razón por la que Hugo le dedica tanto tiempo y esfuerzo a construir una maqueta de una casa a tamaño real.

"El día de la revelación" podría no resultar tan insatisfactoria si uno comparte el optimismo ingenuo que Spielberg le imprime; además, cuenta con secuencias de acción coreografiadas con maestría, aunque a veces recuerden a varias de las aventuras de Indiana Jones.

Pero la primera frase que pronuncia Firth resulta profética: "Bueno, todo esto es bastante decepcionante".

Los temas principales —si pueden coexistir los alienígenas y una deidad suprema, y ​​por qué es importante la empatía— se transmiten a través de personajes que pronuncian discursos largos y pulidos al respecto.

Y su tesis sobre la vida extraterrestre carece tanto de inspiración que uno pensaría que Spielberg le dedicó apenas unos minutos de reflexión, y no varias décadas.

No voy a revelar el final, pero hay muy poco en "El día de la revelación" que no apareciera ya en el tráiler… y muy poco que no estuviera presente en "Encuentros cercanos del tercer tipo" hace casi 50 años.

BBC

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