  • Recuerda actualizar constantemente esta página para recibir las publicaciones más recientes.
  • Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen por segunda vez ante un juez en Nueva York.
  • La justicia de EE.UU. los acusa de varios delitos relacionados al "narcoterrorismo" y el tráfico de drogas.
  • La audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein girará en torno a varios procedimientos relacionados a la defensa de los acusados.
  • El expresidente de Venezuela y su pareja fueron detenidos el 3 de enero durante una incursión militar de EE.UU. en Caracas.

Nicolás Maduro comparece en una nueva audiencia ante un juez en Nueva York

BBC News Mundo

La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo.

Ver más