Getty Images Trump y Meloni en la cumbre del G7.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, desmintió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ella le había "suplicado" hacerse una foto juntos durante la cumbre del G7.

En un breve mensaje dirigido a sus siete millones de seguidores en Instagram, Meloni aseguró que estos comentarios eran totalmente "inventados".

"Hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás", dijo.

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En medio de la polémica, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló un viaje a Estados Unidos.

La polémica entre los dos líderes, que ha tenido gran repercusión pública, es un indicio de que las estrechas relaciones que han tenido hasta el momento Italia y Estados Unidos se han deteriorado luego de que Trump decidiera entrar en guerra con Irán.

Trump y Meloni fueron vistos mientras conversaban esta semana durante la cumbre del Grupo de los 7, celebrada en Évian-les-Bains, en el este de Francia.

Luego, la líder italiana declaró a los periodistas que su relación no había cambiado y que no hubo "recriminaciones".

Sin embargo, Trump concedió una entrevista telefónica al canal de televisión italiano La7, en la que afirmó: "Me suplicó que me hiciera una foto con ella; me dio pena".

Los dos líderes fueron grabados en varias ocasiones en Évian, incluso mientras parecían absortos en una conversación en un pequeño sofá, con Meloni sonriendo mientras hablaban.

"Probablemente esté contenta de que le hablara", dijo Trump. La7 no reprodujo las palabras originales del mandatario en inglés, sino que las dobló al italiano.

Meloni reaccionó con total incredulidad, al señalar que estaba "francamente atónita".

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con los aliados", dijo. Después indicó que no era la primera vez que ocurría.

"Sólo puedo decir que es lamentable que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente y hacia los enemigos de Estados Unidos, con cuyos líderes, en cambio, parece mostrarse mucho más complaciente".

La BBC contactó a la Casa Blanca para obtener sus comentarios.

Anadolu via Getty Images Giorgia Meloni respondió a Trump desde su cuenta en Instagram.

Una relación debilitada

La evidente consternación de Meloni ante el arrebato de Trump se produce tras una serie de incidentes que han debilitado lo que había comenzado como una estrecha relación política.

Elegida en 2022, Meloni fue la única líder europea que asistió a la toma de posesión de Trump en enero de 2025 y fue considerada por sus colegas de la Unión Europea como una posible mediadora con el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, Meloni se mostró luego abiertamente en contra de la guerra de EE.UU. contra Irán. En abril, Trump respondió con una entrevista telefónica al diario italiano Corriere della Sera, en la que afirmó: "Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué".

Cuando Trump acusó al papa León XIV de ser "débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior", Meloni calificó sus comentarios de inaceptables.

En respuesta a la última entrevista de Trump, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, llamó inmediatamente por teléfono a Meloni para ofrecerle su apoyo, y figuras de todo el espectro político italiano salieron en su defensa.

"Nadie tenía derecho a dirigirse a una primera ministra italiana en un tono tan arrogante", afirmó Filippo Sensi, senador de la izquierda opositora del Partido Democrático.

"Italia no se merecía tal humillación", dijo el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, quien añadió que buscar el favor de Washington nunca debería hacerse a costa de la dignidad y los intereses nacionales.

Reuters Meloni y Trump fueron fotografiados en varias ocasiones durante la cumbre del G7.

Desde el propio partido de Meloni, Hermanos de Italia, el jefe del grupo parlamentario en el Senado, Lucio Malan, señaló que las palabras de Trump formaban parte de un patrón más amplio de comentarios ofensivos que había dirigido a diversos líderes europeos, y que resultaban perjudiciales, sobre todo, para la propia imagen y autoridad de Trump.

Malan sugirió que el video del G7 mostraba en realidad una dinámica muy diferente a la que Trump había descrito, y señaló que lo que realmente irritaba al presidente de EE.UU. podría haber sido el historial de Meloni de decir "no" a Washington cuando era necesario.

Matteo Salvini, de la Liga y aliado del Gobierno, se limitó a decir: "Quien ataca a Giorgia, nos ataca a todos".

BBC

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