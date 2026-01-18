Reuters

Al menos 5 personas han muerto y una veintena han resultado heridas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba, en el sur de España.

Según informa la agencia de noticias EFE, un tren de la compañía Iryo en el viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy que también ha descarrilado.

Numerosos efectivos de los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del siniestro para rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos.

Las causas del accidente, ocurrido en el municipio de Adamuz a las 19:39 hora local, todavía se desconocen.

Con casi 4.000 kilómetros de vías en operación, España cuenta con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China.

Getty Images España ha construido una de las mayores redes de alta velocidad ferroviaria del mundo y la más densa en kilómetros por habitante.

Gráficos de Caroline Souza, Equipo de periodismo visual de BBC News Mundo.

