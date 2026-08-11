- Rescatistas y vecinos buscan sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes.
- Hay al menos 181 muertos y más de 2.500 heridos, además de graves daños materiales.
- El presidente Abelardo de la Espriella decretó desastre nacional para actuar ante el sismo catalogado como el más fuerte de la última década en el país.
- El epicentro del terremoto fue en la zona de San José del Palmar, en la región del Chocó, y fue provocado por la subducción de placas.
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Los equipos de rescate en Colombia buscan sobrevivientes tras el potente terremoto que dejó al menos 181 muertos y más de 2.500 heridos
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