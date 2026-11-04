- Los demócratas logran quitarle a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, según proyecciones.
- Todavía está en juego el control del Senado, en poder de los republicanos. Por lo pronto, los demócratas lograron arrebatarles los escaños en Carolina del Norte y del Sur.
- En total se renuevan los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de 100 asientos en el Senado.
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Los demócratas logran en Texas un histórico triunfo en el Senado en la primera gran señal de una “ola azul” en las elecciones de medio mandato de EE.UU.
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