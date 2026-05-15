Getty Images El crucero Ambition, fotografiado el año pasado, atracó en Burdeos.

El crucero "Ambition", que se vio obligado a confinar a más de 1.700 personas entre pasajeros y trabajadores por un brote de gastroenteritis, zarpó esta mañana del puerto de Burdeos, en Francia, y navega en su recorrido previsto hacia el norte de España.

El miércoles, gran parte del pasaje, en su mayoría británicos e irlandeses, fue retenido después de que cerca de 80 personas se enfermaran a causa de una afección gastrointestinal.

Las autoridades francesas señalaron los afectados fueron aislados en sus camarotes, mientras que el resto -que inicialmente debió quedarse en la nave- pudo desembarcar en el puerto.

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Agregaron que no había "ninguna razón" para vincular el brote con el de hantavirus registrado en el MV Hondius en el que murieron 3 personas.

Solo después de que el Hospital Universitario de Burdeos confirmara mediante pruebas "un episodio de gastroenteritis vírica" ​​a bordo, las autoridades levantaron la prohibición de desembarque que habían lanzado el miércoles, explicó el diario "Ouest France".

Algunos pasajeros descendieron del barco y la compañía informó que las operaciones habituales continuarán, incluidas las excursiones en tierra.

La compañía Ambassador Cruise Line, responsable del buque, informó a la BBC que un hombre de 92 años había fallecido a bordo el domingo y horas más tarde las autoridades confirmaron que había sufrido un paro cardiaco.

"Estamos brindando todo nuestro apoyo a los amigos y familiares del fallecido y les expresamos nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento", agregó el operador de cruceros.

Ambassador Cruise Line señaló en otro comunicado que, a las 10:00 GMT del miércoles, 48 pasajeros presentaban síntomas similares a los de una enfermedad gastrointestinal, así como un miembro de la tripulación.

"El Ambition ha sido autorizado por las autoridades sanitarias francesas competentes para reanudar sus operaciones normales", declaró la compañía.

El crucero llevaba a 1.187 huéspedes y 514 miembros de la tripulación, según su operador. Zarpó el 8 de mayo de Belfast, Irlanda del Norte, y al día siguiente se dirigió a Liverpool, Inglaterra.

Getty Images Ambassador Cruise Line explicó que aplazó la salida prevista para el jueves hasta el viernes por la mañana debido a condiciones meteorológicas adversas.

En su declaración, Ambassador señaló que se había informado de un aumento en el número de casos después de que los viajeros embarcaran en Liverpool.

La empresa afirmó que "varios pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del Ambition" habían "mostrado síntomas propios de una enfermedad gastrointestinal".

El norovirus, también conocido como gastroenteritis viral, es una enfermedad frecuente que provoca diarrea y vómitos. Los pacientes suelen recuperarse en unos dos días, según el Servicio Nacional de Salud británico.

La línea de cruceros dijo que se habían implementado protocolos mejorados de saneamiento y prevención en todo el barco "de acuerdo con los procedimientos de salud pública establecidos tras los informes iniciales de enfermedad".

Medida cautelar

Entre las medidas introducidas desde que se notificó la enfermedad por primera vez, se incluyeron una mayor limpieza y desinfección en las zonas públicas, así como la orientación continua a los pasajeros sobre la higiene de las manos y la notificación de los síntomas al equipo médico de a bordo.

Como parte de una parada programada en Burdeos, Francia, el operador señaló que había informado de la situación a las autoridades sanitarias locales.

La agencia regional de salud de Nueva Aquitania dijo que se había enviado un equipo médico a bordo para evaluar la situación, y que las muestras fueron analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos.

Agregó que los desembarques de pasajeros se habían suspendido hasta conocer los resultados de laboratorio "como medida cautelar debido a la capacidad de contagio de enfermedades del tipo de la gastroenteritis".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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