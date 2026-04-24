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El gobierno británico ha declarado que la soberanía de las Islas Malvinas/Falklands "recae en el Reino Unido", tras conocerse un informe que sugiere que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la reclamación británica del territorio.

Se trata de un correo electrónico interno del Pentágono sobre el que informó Reuters. En él se indicaba que Estados Unidos estaba considerando opciones para penalizar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron su guerra contra Irán.

Entre las opciones analizadas también se incluía la suspensión de España de su pertenecencia la OTAN por su oposición a la guerra.

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Preguntado sobre el informe, un portavoz de Downing Street declaró: "Las Islas Malvinas/Falklands han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos defendido el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido".

El portavoz oficial del primer ministro también afirmó que el gobierno "no podría ser más claro sobre la posición del Reino Unido" y que "la soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial".

Añadió: "Hemos expresado esta posición con anterioridad, de forma clara y constante, a sucesivas administraciones estadounidenses, y nada va a cambiar eso".

BBC se puso en contacto con el Pentágono en relación con el correo electrónico en cuestión, pero no ha podido revisar el documento.

Preguntado sobre la posibilidad de que Estados Unidos presionara para la expulsión de España de la OTAN, un funcionario de la alianza militar declaró que el tratado fundacional de la organización "no prevé ninguna disposición para la suspensión de la membresía en la OTAN ni para la expulsión".

Al poco de conocerse esta noticia, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez dijo que en su gabinete "no nos basamos en correos electrónicos. Nos basamos en documentos oficiales y en las posiciones oficiales adoptadas, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos".

Las Islas Malvinas/Falklands, territorio británico de ultramar en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre Gran Bretaña y Argentina.

En 1982, se desencadenó un conflicto cuando el dictador militar argentino Leopoldo Galtieri ordenó a las fuerzas armadas de su país invadir las islas.

El gobierno de la entonces primera ministra Margaret Thatcher envió una fuerza naval para recuperarlas.

Las fuerzas argentinas se rindieron, pero Argentina aún reclama la soberanía sobre las Malvinas, a las que denomina islas malvinas y que se encuentran a unos 480 kilómetros al este de Argentina.

Durante el conflicto, perdieron la vida 649 militares argentinos y 255 británicos, además de tres habitantes de las Islas Malvinas.

Aunque la Casa Blanca aún no se ha pronunciado sobre el informe, este podría convertirse en otro punto de fricción entre Estados Unidos y el Reino Unido en un momento de tensión diplomática.

El informe salió a la luz tres días antes de que el rey Carlos y la reina Camila viajaran a EE.UU., donde tenían previsto reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Trump ha declarado anteriormente que no está satisfecho con el nivel de apoyo ofrecido por el Reino Unido durante su guerra en Irán, mientras que el primer ministro Keir Starmer ha afirmado repetidamente que Reino Unido no se verá involucrado en un conflicto de mayor envergadura.

En abril de 2024, el presidente argentino Javier Milei anunció que presentaría una hoja de ruta para la integración de las islas a Argentina. Un mes después, en declaraciones a la BBC, Milei afirmó que aceptaba que las Islas Malvinas/Falklands se encontraban actualmente bajo la jurisdicción del Reino Unido y que no existía una solución inmediata para cambiar su estatus.

BBC

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