Los fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno sobre el Puente de la Bahía de Sídney y la Ópera de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Australia. Numerosas embarcaciones se encuentran amarradas en el puerto, frente al espectáculo pirotécnico.

AFP via Getty Images
A medida que los relojes llegan a la medianoche en las diferentes zonas horarias, en las naciones de todo el mundo se empieza a dar la bienvenida al Año Nuevo.

La isla de Kiritimati, un atolón en la remota nación de Kiribati, en el Pacífico, fue el primer lugar en recibir al año 2026.

Un turista que se encontraba allí nos contó que lo celebró "en una playa sin satélites, sin señales de vida humana, en completa oscuridad y rodeado de innumerables cangrejos".

Nueva Zelanda le siguió poco después, dando la bienvenida al Año Nuevo con fuegos artificiales en Auckland.

Una vista panorámica de la ciudad con un espectáculo de fuegos artificiales desde lo alto de la Sky Tower de Auckland.

Shutterstock
Un espectáculo de fuegos artificiales desde lo alto de la Sky Tower de Auckland da la bienvenida al Año Nuevo.

Shutterstock

Luego, Australia iluminó el cielo sobre la Ópera de Sídney y el Puente del Puerto de Sídney.

AFP via Getty Images
AFP via Getty Images
La gente disfruta de los fuegos artificiales de Nochevieja en la Ópera de Sídney el 31 de diciembre de 2025 en Sídney, Australia.

Getty Images

En Sídney, las celebraciones se vieron empañadas por la tristeza, mientras la nación recordaba el ataque en Bondi Beach del 14 de diciembre, en el que murieron 15 personas.

A las 23:00, hora local, el puerto de Sídney guardó un minuto de silencio, y la multitud encendió luces para rendir homenaje a las víctimas de Bondi. Se proyectó una menorá judía sobre los pilares del Puente del Puerto.

Un mensaje que dice "Paz, Unidad" se proyecta en el pilón del puente del puerto de Sídney.

AFP via Getty Images
Un grupo de espectadores ilumina con las linternas de sus teléfonos móviles durante un homenaje a las víctimas del ataque terrorista de Bondi, durante las celebraciones de Nochevieja en Mrs Macquaries Point, en Sídney, Australia.

EPA
Una imagen de una menorá se proyecta sobre los pilares del puente del puerto de Sídney durante las celebraciones de Nochevieja el 31 de diciembre de 2025 en Sídney, Australia.

Getty Images

En otro lugar, hubo más fuegos artificiales en Marina Bay Waterfront en Singapur.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo en el paseo marítimo de Marina Bay en Singapur para celebrar la medianoche de la Nochevieja de 2026.

Getty Images

Los fuegos artificiales rivalizaban en brillantez con las luces de los rascacielos en Makati, Metro Manila, Filipinas.

Los fuegos artificiales estallan sobre los rascacielos durante las celebraciones de Año Nuevo en Makati, Metro Manila, Filipinas.

Getty Images

Miles de personas se congregaron a orillas del río Chao Phraya en Bangkok para dar la bienvenida al Año Nuevo en Tailandia.

Fuegos artificiales sobre el río Chao Phraya en Bangkok, Tailandia, iluminando el horizonte y los barcos.

Getty Images

En Hong Kong, los espectadores disfrutaron de actuaciones en directo con tocados llamativos.

La gente observa espectáculos en vivo y un espectáculo de luces durante las celebraciones de Año Nuevo en Hong Kong el 1 de enero de 2026.

AFP via Getty Images

La Gran Muralla de Juyongguan se iluminó en Pekín.

La celebración de la cuenta regresiva de Año Nuevo de 2026 en Pekín tendrá lugar en la Gran Muralla de Juyongguan el 31 de diciembre de 2025 en Pekín, China.

Getty Images

Luces láser dominaron el cielo nocturno sobre la Torre Lotte World, el edificio más alto de Corea del Sur, en Seúl.

AFP via Getty Images

En el pabellón Bosingak de Seúl, varios artistas actuaron durante la cuenta regresiva de Año Nuevo.

Artistas surcoreanos actúan en el escenario durante un evento de cuenta regresiva de Nochevieja en el pabellón Bosingak en Seúl, Corea del Sur, el 31 de diciembre de 2025. Según el zodíaco chino, 2026 es el Año del Caballo Rojo.

EPA

Una artista callejera hizo gala de sus habilidades con el fuego como parte de la Procesión de la Luz en Dublín antes de dirigirse al concierto de la tarde en el Castillo de la ciudad irlandesa.

Una artista callejera participa en la Procesión de la Luz en Dublín. Sostiene un artefacto con fuego en el extremo.

PA Media

En otras partes del mundo, las naciones celebraron la llegada del Año Nuevo con sus propias tradiciones.

En una playa nudista en Le Cap d’Agde, en el sur de Francia, personas vestidas y desnudas participaron en un tradicional baño en el mar para conmemorar las celebraciones de Año Nuevo.

Un grupo de personas en el mar, con gorros de Papá Noel y trajes de baño, se toman una selfie con el pulgar hacia arriba.

AFP via Getty Images

Los nadadores en el balneario de Islands Brygge en Copenhague, Dinamarca, también se atrevieron a zambullirse en las frías aguas para un chapuzón tradicional, conocido como Nytaarsbad.

Un grupo de personas saltando a una piscina de agua fría y salpicando agua por todas partes.

Getty Images

En Ommen, Países Bajos, los residentes locales presenciaron el tradicional lanzamiento anual de proyectiles de carburo, una tradición de Nochevieja que consiste en convertir bidones de leche en cañones.

En Ommen, Países Bajos, unos bidones de leche disparan balones de fútbol con mucho fuego por un extremo.

Shutterstock
Shutterstock

En Osaka, Japón, jóvenes vestidas con kimonos tradicionales participaron en una procesión ritual sintoísta para conmemorar el final del año en Sumiyoshi Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos de Japón.

En Osaka, Japón, cuatro jóvenes vestidas con kimonos tradicionales participan en una procesión ritual sintoísta para conmemorar el final del año en Sumiyoshi Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos de Japón.

AFP via Getty Images

Corredores ataviados con coloridos atuendos desafiaron el frío aire de diciembre en Cracovia, Polonia, para participar en la tradicional Carrera de Año Nuevo de Cracovia en el casco antiguo.

Personas disfrazadas con diferentes trajes, incluyendo bomberos y bomberas, participan en la carrera de Nochevieja en Cracovia, Polonia.

Getty Images
Getty Images

Adultos y niños realizaron una danza tradicional para despedir al sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, en Denpasar, Bali, Indonesia.

Mujeres balinesas posan antes de realizar una ceremonia tradicional para despedir el sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, durante una celebración de Nochevieja en Denpasar, en la isla turística indonesia de Bali, el 31 de diciembre de 2025.

AFP via Getty Images
Unos niños interpretan una danza tradicional balinesa para despedir el sol de 2025 y dar la bienvenida al sol de 2026, durante una celebración de Nochevieja en Denpasar, en la isla turística indonesia de Bali, el 31 de diciembre de 2025.

AFP via Getty Images
BBC

