Getty Images La politica venezolana María Corina Machado es el premio Nobel de paz de 2025.

La política venezolana opositora María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz 2025.

El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado recibe el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Más información en breve.

BBC

