La política venezolana opositora María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz 2025.
El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado recibe el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Más información en breve.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Quién es László Krasznahorkai, el escritor húngaro "maestro del apocalipsis" que recibió el premio Nobel de Literatura 2025
- Qué son las revolucionarias "estructuras metalorgánicas" por las que 3 científicos ganaron el Nobel de Química y cómo pueden ayudar a combatir el cambio climático
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cdjz1nn9mvro','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cdjz1nn9mvro.page','title': 'La venezolana María Corina Machado recibe el premio Nobel de la Paz 2025','author': 'Alejandro Millan Valencia – BBC News Mundo ','published': '2025-10-10T09:08:06.093Z','updated': '2025-10-10T09:08:06.093Z'});s_bbcws('track','pageView');
Compartir esta nota