BBC Las tres habían sido reportadas como desaparecidas desde el viernes.

Advertencia: esta información contiene detalles que pueden resultar perturbadores para algunas personas.

La tortura, asesinato y descuartizamiento de tres mujeres jóvenes sacuden a Argentina.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados este miércoles en una casa en la localidad de Florencio Varela, parte del Gran Buenos Aires y 20 kilómetros al sur de la capital.

El brutal asesinato, ocurrido en la madrugada del sábado, fue ordenado por un líder narco y transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado de supuestamente 45 personas.

"El capo del grupo, en esa sesión, dice: 'Esto le pasa al que me roba droga’", declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al canal de noticias local TN.

A una de las víctimas, Lara Gutiérrez, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla.

El jefe de esa banda tiene 23 años y es conocido como "Pequeño J" o "Julito", informó Alonso. También indicó que tienen identificados a otros miembros del grupo, aunque no a todos.

"El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización", agregó el funcionario.

Alonso dijo que las tres mujeres llegaron engañadas a la casa donde ocurrió el crimen. "Creían que iban a participar en un evento al que las habían invitado. Van por su propia voluntad con alguien que se había ganado su confianza", aseguró.

La casa forma parte de la organización, "una red que provee droga a diferentes zonas del conurbano sur".

"Ellos tienen una operación fuerte en la capital federal y después tienen lugares que suministran droga para que allí se armen puntos de narcomenudeo", detalló el funcionario.

La policía detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que fueron descubiertos limpiando la escena del crimen.

EPA/Shutterstock Manifestantes marcharon en Buenos Aires en la noche del miércoles por el triple asesinato.

"¡Quiero a todos presos!"

Después de conocer la noticia, Paula, madre de Brenda del Castillo, habló con los medios de comunicación y, entre lágrimas, pidió que se haga justicia.

"Me mataron a mi hija", dijo en llanto ante los micrófonos de los canales de televisión.

"Pido justicia por mi hija, que paguen todos los que tengan que pagar. Me arrancaron a mi hija; era una nena buena. No se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminaron", agregó.

"¡Quiero a todos presos!", exclamó.

Ante una pregunta sobre qué falló para que ocurriera el crimen, la mujer respondió: "No voy a echar culpas a nadie, mi hija ya no está. Ahora lo que pido es que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno".

