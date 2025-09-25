Tres manifestantes sostienen carteles durante una protesta por el asesinato de las tres mujeres argentinas. En los carteles se lee "Justicia por Morena, Brenda y Lara" y "Vivas nos queremos, basta de matarnos".

EPA/Shutterstock
Manifestantes marcharon en Buenos Aires en la noche del miércoles por el triple asesinato.

Advertencia: esta información contiene detalles que pueden resultar perturbadores para algunas personas.

La tortura, asesinato y descuartizamiento de tres mujeres jóvenes sacuden a Argentina.

Los cuerpos de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados este miércoles en una casa en la localidad de Florencio Varela, parte del Gran Buenos Aires y a 20 kilómetros al sur de la capital.

El brutal asesinato, ocurrido en la madrugada del sábado, fuer ordenado por un líder narco y transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas.

"El capo del grupo, en esa sesión, dice: 'Esto le pasa al que me roba droga’", declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al canal de noticias local TN.

A una de las víctimas, Lara Gutiérrez, le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de matarla.

El jefe de esa banda tiene 23 años y es conocido como "Pequeño J" o "Julito", informó Alonso.

"El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización", agregó el funcionario.

La policía detuvo a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, que fueron descubiertos limpiando la escena del crimen.

Más información en breve.

