Getty Images Estados Unidos cuenta con dos bases militares en España.

La OTAN aseguró que no existe ninguna disposición en sus tratados que prevea la suspensión o expulsión de alguno de los Estados miembro de la alianza militar, después de que se informara de que Estados Unidos podría intentar suspender a España por su posición ante la guerra con Irán.

La agencia de noticias Reuters citó a un funcionario estadounidense que dijo que un correo electrónico interno del Pentágono había sugerido medidas para que EE.UU. sancionara a los aliados que, a su juicio, no habían apoyado su campaña militar en Medio Oriente.

El correo electrónico también sugirió revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de Reino Unido sobre las Islas Malvinas/Falklands, en el Atlántico Sur, las cuales también son reclamadas por Argentina.

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Un funcionario de la OTAN dijo a la BBC que el tratado fundacional de la alianza "no prevé ninguna disposición para la suspensión de los miembros de la alianza o su expulsión".

El presidente de España, Pedro Sánchez, también ha desestimado estas informaciones.

La BBC se ha puesto en contacto con el Pentágono y el gobierno de Reino Unido para que hagan comentarios.

La posición de España y Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó más de una vez a los aliados de la OTAN por su renuencia a desempeñar un papel más importante tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán el 28 de febrero. Posteriormente, Irán restringió el transporte marítimo a través de la estratégica ruta del estrecho de Ormuz.

España se ha negado a permitir el uso de bases aéreas en su territorio para ataques contra Irán. Estados Unidos tiene dos bases militares en España, la Estación Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

El presidente español, Pedro Sánchez, dijo a los periodistas: "No trabajamos en base a correos electrónicos. Trabajamos con documentos oficiales y posiciones oficiales tomadas, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos".

Sánchez añadió que España apoya "la plena cooperación con sus aliados, pero siempre dentro del marco del derecho internacional".

Getty Images Reino Unido dijo que no es de su interés una mayor participación en la guerra.

Mientras tanto, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, insistió en que una mayor participación en la guerra o en el actual bloqueo estadounidense de los puertos de Irán no es de interés para Reino Unido.

Reino Unido ha permitido que Estados Unidos utilice bases británicas para lanzar ataques en lugares en Irán utilizados para el bloqueo del estrecho de Ormuz y los aviones de la RAF (Real Fuerza Aérea) han participado en misiones para derribar drones iraníes.

Reino Unido, Francia y otros países han dicho que estarían dispuestos a colaborar para mantener abierto el estrecho de Hormuz, una ruta mundial clave para el transporte de petróleo, después de un alto el fuego duradero o el final de la guerra.

El viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó una conferencia de prensa para volver a criticar a los aliados europeos por no ayudar a Washington en su guerra contra Irán.

"No contamos con Europa, pero necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros. Tal vez deberían empezar a hablar menos y tener conferencias menos elegantes en Europa y conseguir un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra", dijo Hegseth.

"Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero el tiempo de vivir a costa de los demás ha terminado", agregó.

El mes pasado, Trump dijo que siempre había considerado que la alianza de defensa de la OTAN era una "calle de un solo sentido". "Los protegeremos, pero no harán nada por nosotros", escribió.

Qué decía el correo electrónico

El correo electrónico interno del Pentágono señalaba que los derechos de acceso, emplazamiento y sobrevuelo (ABO) eran "solo el nivel mínimo absoluto para la OTAN", según le dijo a Reuters un funcionario estadounidense que prefirió mantener el anonimato.

Como posible represalia por esta percibida falta de cooperación, en el correo electrónico se sugería reevaluar el apoyo diplomático estadounidense para las antiguas "posesiones imperiales" europeas, tales como las Islas Malvinas/Falkland, según Reuters.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, instó este viernes a los aliados de la OTAN a permanecer unidos tras el memorando del Pentágono, diciendo que la alianza es una "fuente de fuerza".

"Debemos trabajar para fortalecer el pilar europeo de la OTAN… que debe complementar claramente el estadounidense", dijo ante la prensa en una cumbre de la UE en Chipre.

Getty Images La polémica surge de un correo electrónico interno del Pentágono.

Por su parte, un portavoz del gobierno alemán dijo que la membresía de España en la OTAN no estaba en duda.

"España es miembro de la OTAN. Y no veo ninguna razón por la que eso deba cambiar", dijo el portavoz durante una conferencia de prensa habitual en Berlín.

Otra opción, descrita en el correo electrónico, planteaba impedir que los países "difíciles" ocupen puestos importantes dentro de la alianza, según el funcionario.

El funcionario dijo a Reuters que el memorando no sugería que Estados Unidos pudiera retirarse de la alianza, ni hablaba del cierre de bases en Europa.

En respuesta a la información de Reuters, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, dijo que a pesar de "todo" lo que Estados Unidos ha hecho por sus aliados de la OTAN, ellos "no estaban allí para nosotros".

"El Departamento de Guerra [Departamento de Defensa] se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte. No haremos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto", agregó.

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