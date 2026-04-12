La oposición parece camino de una abrumadora victroria electoral en Hungría y a punto de pner fin a 16 años en el poder del primer ministro Viktor Orban.

Orban reconoció su derrota en un mensaje a sus seguidores y admitió que el gobierno que ha ejercido durante tanto tiempo cambiará ahora de manos.

"Ya no tenemos el peso de gobernar el país, así que tenemos que reconstruir nuestras comunidades", dijo Orban.

El candidato ganador y más que probable próximo primer ministro, Peter Magyar, dijo haber recibido una llamada de felicitación de Orban.

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El primer ministro ha sido durante años uno de los líderes europeos más polémicos y su cercanía al presidente ruso Vladímir Putin y al estadounidense Donald Trump han sido un problema recurrente para la Unión Europea y sus dirigentes en Bruselas, donde ha bloqueado con frecuencia las iniciativas del bloque contra Rusia y ha sido acusado de violar en Hungría las reglas del estado de derecho.

Las encuestas habían advertido de la pérdida de popularidad de Orban y su partido, FIdesz, y el intento del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que viajó a Hungría pocos días antes de la elección para apoyar su candidatura, no ha bastado para reflotarla.

Peter Magyar, que abandonó Fidesz para fundar su propio movimiento de centro-derecha, harto, según dijo, de la corrupción institucionalizada en la Hungría de Orban, ha logrado lo que parece ser un abrumador apoyo de los votantes.

Según Nick Thorpe, corresponsal en Europa Central de la BBC, "el margen de victoria parece enorme, lo bastante amplio como para asegurar una mayoría de dos tercios en el Parlamento para Tisza", el partido de Magyar.

"Esta es una victoria asombrosa para un partido de centro-derecha, fundado solo hace dos años y un serio revés para los nacionalpopulistas no solo en Hungría sino en toda Europa", añadió Thorpe.

Más información, en breve.

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